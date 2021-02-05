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Зелёная оттепель кончилась. Что дальше?

05 февраля 2021, 15:20  •  52 • Украина

Люди знающие понимали, что начало президентства Зеленского – это не смена курса, а лишь кратковременная оттепель. Признаться, я думал, она продлиться около полугода, после чего новые власти начнут продвигать лозунги «Армія! Мова! Віра!» с прежним размахом. К счастью, со сроками я ошибался. Вместо полугода нашему обществу предоставили возможность сравнительно свободно выражать политические взгляды целых полтора года. Но, всему хорошему когда-нибудь приходит конец.

События последних недель свидетельствуют о том, что закрытие каналов «112», «NewsOne» и «Zik» - не разовая акция, а часть масштабной политики закручивания гаек. Её причины просты:

- Падение рейтингов президента и его партии на фоне роста тарифов и невыполнения ключевых предвыборных обещаний.

- Рост рейтингов ОПЗЖ, как единственной политсилы, предлагающей по-настоящему альтернативный курс.

- И самое главное – всё большее осознание обществом внешнего управления украинскими властями со стороны США и растущее недовольство этим.

В этих условиях, украинские власти, при очевидном одобрении администрации Байдена (у себя она душит оппонентов такими же методами), начали кампанию подавления инакомыслия. На днях – анонимные ТГ-каналы, обвинённые в «работе на Кремль»; позавчера – три канала из холдинга Тараса Козака; вчера – нападки агрессивных радикалов (которые не привыкли работать без заказа) на канал «НАШ». Тенденция очевидна. Её продолжением, скорее всего, станут обращения к американцам с просьбой заблокировать все украинские оппозиционные каналы (в том числе - личные блоги) на Ютуб, репрессии и уголовные дела против отдельных журналистов, а возможно (не дай Бог, конечно) и политические убийства.

Разумеется, в долгосрочной перспективе всё это не поможет власти. Критика и диссидентство сместятся на кухни, а со временем отношение к официальной пропаганде станет таким же, как к газете «Правда» накануне перестройки.

Что будет дальше – всем понятно. Ну, а пока, нас ждёт закручивание гаек.

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