Зелёная неделя в Берлине, антироссийские санкции и Россия

Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Запада дал простор российским производителям

Западные СМИ признают успехи сельского хозяйства России. Свидетельством этого стала завершившаяся несколько дней назад в Берлине 85-я Международная аграрная выставка-ярмарка «Зелёная неделя», крупнейшая в Европе.

18 регионов Российской Федерации представили в столице Германии лучшую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию – хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты, растительное масло, мёд, вино и другие товары.

«Россия, – писала газета Tagesspiegel, – вновь стала сильной аграрной страной… Недавно президент Путин заявил, что намерен удвоить экспорт аграрной продукции до 2024 года и довести его до 40 миллиардов евро».

Отмечая, что успехам аграрного сектора России «невольно» помогли западные санкции, в ответ на которые Россия ввела ограничения импорта, Tagesspiegel подчёркивает, что в результате «в российском сельском хозяйстве произошел "невероятный подъем"». «Особенно сильно увеличилось производство свинины», – говорит сотрудница Института им. Лейбница в Галле Линде Гётц. По её словам, если в 2014-м самообеспеченность свининой в стране составляла 83%, то сегодня Россия полностью снабжает себя свининой собственного производства. Импорт практически прекратился. Российское производство мяса птицы также покрывает потребности страны.

Что вытекает из роста российского сельского хозяйства для немецких предприятий? «Эмбарго на ввоз продовольствия, вероятно, сохранится в среднесрочной перспективе. Поэтому немецкие фирмы хотят поставлять в Россию необходимые технологии, семена и животных высокопродуктивных пород. Частично это уже происходит. Например, концерн «Клаас», выпускающий сельхозтехнику, имеет с 2005 года завод в Краснодаре. Немецкие производители семян также открыли производственные мощности в России».

Главной экспортной культурой российского сельского хозяйства остаётся пшеница. Если в начале 2000-х годов страна была ещё нетто-импортёром зерна, то теперь никто в мире не экспортирует больше пшеницы, чем Россия. В этом Российская Федерация – «прямой конкурент Европейского союза и США», отмечает Tagesspiegel.

Тот же факт признаёт The Wall Street Journal, орган деловых кругов США. «Усиление конкуренции со стороны России стало еще одной угрозой фермерскому хозяйству США», – писало ещё в 2018 году американское издание, отмечая, что «сельскохозяйственные предприятия в Америке закрываются с рекордной скоростью».

В 2019 году урожай зерновых в России составил 120,6 млн тонн. В. Путин на заседании Государственного совета, посвящённом развитию АПК, подчёркивал, что ежегодный урожай зерновых свыше 100 млн тонн «становится устойчивой тенденцией», а прежние рекорды воспринимаются как норма. «По целому ряду основных товарных позиций мы уже перешагнули планку, установленную доктриной продовольственной безопасности», – сказал глава российского государства. Согласно оценкам, в 2019 году удельный вес отечественной зерновой продукции на внутреннем рынке составит 99,7%, тогда как доктрина продовольственной безопасности предполагала показатель 95%. «Сахар – предполагалось [в доктрине] 80%, будет 95,5%. Мясо и мясопродукты – в доктрине ставилась цель 85% рынка, будет 92,6%. Рыбная продукция – планка была 80%, [текущий показатель] будет 82,2% » , – перечислил Путин.

В 2018-2019 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года) экспорт зерна из России составил 43,3 миллиона тонн, в том числе 35,2 миллиона тонн пшеницы. Это мировой рекорд в области зернового экспорта. Ведущими по производству зерна в России являются Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Волгоградская область и Алтайский край. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2019-2020 сельскохозяйственном году экспорт зерна из России достигнет 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы.

«Сельское хозяйство – самая быстрорастущая отрасль российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше сельхозпродуктов, чем оружия», – пишет шведская Lantbrukets Affärstidning. Будучи крупнейшим экспортёром пшеницы, Россия занимает второе место в мире по производству семян подсолнечника, третье место – по производству молока и картофеля, пятое место – по производству яиц и мяса кур.

«В ситуации перенасыщения мирового рынка зерном русские поглотили долю рынка в Африке и на Ближнем Востоке, сделав упор на географические и климатические преимущества над американскими конкурентами и снизив при этом цены. Российские экспортеры зерна стали целиться и на более отдаленные рынки, например Индонезию и даже Мексику. Запреты на ввоз сельскохозяйственной продукции из западных стран освободили пространство для местных производителей…» – пишет The Economist.

«У России есть скрытый сельскохозяйственный потенциал, – продолжает британское издание. – Миллионы гектаров земли после распада Советского Союза «отдыхали», теперь они могут быть восстановлены». Потенциально Россия может нарастить урожай зерновых до 180, а то и 200 млн тонн, превратившись в житницу мира.

И если в области сельского хозяйства Россия смогла совершить рывок (вспомним, что в СССР сельское хозяйство было «слабым местом» экономики), то отчего это невозможно в промышленности? Может быть, рывок в производстве средств производства и станет главной задачей нового правительства России, появившегося в январе 2020 года?