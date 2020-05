«Зелёная» энергетика Европы: проблемы с переходом • 6 • Аналитика

Разразившаяся в начале нынешнего года пандемия встала на пути реализации наиболее, пожалуй, амбициозного плана Европейского союза — «Зелёного пакта для Европы». Заявленное с огромной помпой намерение «сделать континент климатически нейтральным к 2050 году» изначально требовало колоссальных затрат. Однако в нынешней обстановке такие же, если не большие, средства понадобятся на то, чтобы попросту спасти экономику Старого Света, не дать ей скатиться в рецессию, невиданную по глубине и объемам. «Зеленый вопрос» снят с повестки дня? Очень на то похоже.





Напомним, что об окончательном взятии ЕС курса на глобальные изменения, продиктованные стремлением к улучшению экологической ситуации, стало известно в начале декабря прошлого года, когда на саммите его глав была утверждена и подписана European Green Deal (EGD), «Европейская зеленая сделка». Что на самом деле означает понятие климатической (или углеродной) нейтральности? Речь идет о том, что количество промышленных выбросов CO 2 должно быть сведено к нулю. Это само по себе весьма проблематично… Однако, запланированные грандиозные перемены должны коснуться не только владельцев «отравляющих планету» заводов и фабрик, но и, без всякого преувеличения, каждого жителя Евросоюза.



Прежде всего «война» объявляется всем «вредным» электростанциям, сжигающим ископаемое топливо. Первыми «под нож» пойдут ТЭС, работающие на угле и мазуте. Затем, во всей видимости, придет черед и газовых. С АЭС европейцы ведут непримиримую борьбу уже достаточно давно, стремясь к полному отказу от них. Упор будет делаться на так называемые «возобновляемые источники энергии» — солнечные, ветровые, геотермальные и тому подобные. Также для уменьшения потребления электричества вся Европа должна будет как в промышленности, так и в быту перейти на максимально энергосберегающие технологии. Особая статья – автомобили. От использования машин с двигателями внутреннего сгорания европейские государства стремятся отказаться как можно скорее, повсеместно заменив их электромобилями.



Все это «планов громадье» можно расписывать очень долго, однако гораздо интереснее тут такой деликатный пункт, как цена вопроса. Необходимо понимать, что подобные титанические преобразования неминуемо и очень больно ударят по экономике и жизненному укладу многих регионов Старого Света, да что там – целых стран. В Еврокомиссии, новая глава которой, Урсула фон дер Ляйен, так и рвется войти в мировую историю на «зеленой волне», это понимают прекрасно. И потому к EGD прилагается еще и JTM — The Just Transition Mechanism, «Механизм справедливого перехода».



Речь идет об инвестиционных инструментах всеевропейского уровня, которые будут направлены на финансовую поддержку «пострадавших» от «великого зеленого перелома» регионов и отраслей экономики. На эти цели планировалось мобилизовать не менее 100 миллиардов евро в период 2021–2027 годов, причем как за счет создания специального фонда и специальных кредитных государственных линий, так и путем привлечения частных инвестиций (на примерно половину озвученной суммы). Всего же инициаторы нового экологического курса говорили о необходимом на его реализацию 1 триллиона евро «зеленых инвестиций».







Все это было в том, невозвратно ушедшем от нас «докоронавирусном» мире, где самой большой проблемой человечества считалось глобальное потепление и прочие негативные изменения в природе. По состоянию на настоящий момент финансовые потребности и планы Европейского союза выглядят, скажем прямо, несколько иначе. Убытки, понесенные его экономикой, аналитики оценивают как «космические». Еще в апреле лидеры стран содружества одобрили представленный министрами финансов план по ее спасению ценой в 540 миллиардов евро, из которых 100 миллиардов пойдут исключительно на реализацию программы SURE, направленной на поддержку занятости в условиях разразившегося кризиса.



Буквально накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, в соответствии с которым ЕС придется создать специальный фонд восстановления экономики. Для его наполнения планируется привлечение 500 миллиардов евро кредитов, отдавать которые будут в течение целых 20 лет. Направляться же наиболее пострадавшим от пандемии странам они будут в виде дотаций, а не займов. Что характерно, ранее Берлин был категорически против таких затратных «спасательных операций», однако жизненные реалии, как видно, убедили прижимистых немцев в том, что лучше уж потратиться, чем оказаться на развалинах ЕС.



Впрочем, и это еще не все. Как стало известно, к 27 мая Еврокомиссия должна представить план спасения экономики, которому предстоит лечь в основу долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Затраты оцениваются в 1-2 триллиона евро. Как видим, фрау фон дер Ляйен, как, впрочем, всем остальным европейским чиновникам и государственным лидерам, в ближайшее время будет как-то не до «позеленения» собственного континента, не до решения вопросов "зелёной" энергетики. А если на последствия пандемии наложатся еще и результаты экологической «перестройки», последствия будут катастрофическими.



А что для России? Будем откровенны, нашей стране совершенно невыгоден отказ Европы от ископаемого топлива, прежде всего от газа. Напомним, что по состоянию на прошлый год доля поставок из нашей страны составляла до половины всего импорта «голубого топлива», осуществляемого странами Старого Света, доля потребления российского газа в их энергетических потребностях оценивалась в 35-37%. Да и прекращение работы АЭС нашей стране, на долю которой еще в 2018 году приходилось не менее 17% мирового рынка ядерного топлива и являющейся мировым лидером по строительству объектов ядерной энергетики за рубежом, тоже совсем ни к чему. С электромобилями тоже торопиться не стоит. По итогам 2018 года, в некоторых странах ЕС доля закупок отечественной нефти колебалась от примерно 40% (Германия, Нидерланды) до 80% с лишним (Финляндия). Сейчас цифры, конечно, другие, но всё равно существенные.



