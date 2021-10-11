"Зеленые рэкетиры" пришли за вашими деньгами • 162 • Аналитика © AFP 2021 / Spencer Platt Мы дожили до тех невероятных времен, когда показательная глупость, недостаток базовых знаний и откровенная ложь стали нормой мировой политики. Более того, "зеленый спрут" с милым девичьим лицом отрастил акульи зубы и теперь в прямом смысле шантажирует транснациональные корпорации, от работы которых зависит наличие света в квартирах и теплоносителя в радиаторах. Зарубежные средства массовой информации негодуют — ведущие западные юридические фирмы (в первую очередь американские) за последние пять лет оказали компаниям топливно-энергетического сектора услуги на сумму более 35 миллионов долларов. Благодаря правовому сопровождению, консультациям и прямому лоббизму, нефте-, газодобывающие и перерабатывающие компании выиграли более трех с половиной сотен судебных тяжб, в результате чего ответчики не только отбились от большей части претензий со стороны экологов, но и обеспечили собственную операционную деятельность на общую сумму более 1,3 триллиона долларов. Некая инициативная группа студентов из школы права Йельского университета провела собственное расследование и пришла к выводу, что компании, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых топливного класса, категорически не хотят взваливать на себя терновый венок ответственности за модное нынче глобальное потепление. Как пресловутая пуганая ворона, что боится куста, энергетики окружили себя плотным кольцом юристов и адвокатов, которые консультируют их на этапе разработки проектов, обеспечивают беспроблемное получение нужных разрешений на геологоразведку, бурение и добычу полезных ископаемых, а также отражают все возрастающее количество судебных нападок и обвинений в саботаже климатической повестки. Представителей сектора вполне можно понять. Если активность студентов легко списать на молодость, следование моде и обязательное для юности стремление сломать привычный мир старых и ничего не понимающих ретроградов, то что делать с докладом Международного валютного фонда? В нем говорится, что мировой топливно-энергетический сектор инвестирует в собственную деятельность 11 миллионов долларов в минуту. По результатам 2020 года на обеспечение добычи угля, нефти и природного газа было потрачено почти шесть триллионов долларов. Согласно оценкам специалистов МВФ, это способствовало тому, что традиционное топливо подешевело в среднем на восемь процентов, что, в свою очередь, позволило некоторым юридическим лицам даже получить право на налоговые каникулы. Если открыть сам доклад и прочитать внимательно, что же так встревожило главный ломбард планеты, где независимость меняют на деньги, то ларчик откроется даже без ключа. МВФ переживает о том, что энергетики слишком много финансируют себя и недопустимо мало платят в виде налогов и отчислений в государственные и местные бюджеты. К слову, речь здесь не идет об условной "Роснефти", которая не хочет строить детские сады и дороги в такой уже условной Ухте, — нет, все гораздо масштабнее. По замыслу транснациональной кредитной организации, которая виртуозно подсаживает страны с размытой государственной субъектностью — вроде Украины — на кабальные займы, угольщики, нефтяники и газовики должны кратно уменьшить внутреннее инвестирование и в такой же мере увеличить отчисления в фонд борьбы с глобальным потеплением. Все вышеперечисленное можно было бы отнести к разряду плохих шуток и даже покрутить пальцем у виска, если бы не одно громадное но. Просто проигнорировать требования экоактивистов можно было лет пятнадцать назад, сейчас же это совершенно невозможно. Начавшаяся как теоретическая, благая и немного наивная инициатива, борьба за декарбонизацию при максимальной поддержке всевозможных политических кланов и сугубо финансовых организаций, никоим образом не связанных с миром прикладной энергетики, выросла в монстра с мощными мышцами, острыми когтями и полным отсутствием сострадания. Потому что во всех их требованиях речь не о климате, а о фактически легализованном рэкете и вымогательстве денег. Под вывеской борьбы за все хорошее финансовые воротилы и школьники-недоучки пытаются пропихнуть якобы безопасные для атмосферы и Мирового океана возобновляемые источники. При этом никто не говорит, что резкое повышение мировой планки налогообложения для традиционных источников вовсе не накормит голодных и не обогреет замерзших. Наоборот, подобный подход приведет к резкому скачку стоимости энергоносителей и, соответственно, к параллельному удорожанию всех аспектов жизни, от тюльпанов в Голландии до говядины в Аргентине. Проверить правдивость этого утверждения очень просто. Расплодившиеся в последние годы экологические организации не проводят зарыбление водоемов и рек, не ликвидируют последствия разливов нефти и не принимают участия в переработке автомобильных покрышек. Все это по умолчанию делают все те же компании сектора ТЭК. Фактически вся деятельность мировых экологов сегодня сводится к нагнетанию перманентного ужаса, вымогательству и получению денег на совершенно непонятные цели. Право слово, даже триллион долларов на банковских счетах не способен понизить температуру атмосферы хотя бы на долю процента. А вот улучшить благосостояние самопровозглашенных мессий очень даже может. В наше время при помощи средств массовой истерии и последовательного нагнетания страха можно сформировать альтернативную реальность. Где ветряки дарят почти бесплатное электричество, при этом только в США в грунт ежегодно зарывается более восьми тысяч их неразлагаемых лопастей длиной до ста метров каждая. Где в Австралии закрыты угольные ТЭС и тысячи домов питаются только экологичными киловаттами с солнечной фабрики Илона Маска. Однако все упорно молчат, что после отказа от угля стоимость электроэнергии в том самом штате Южная Австралия выросла в восемь раз и каждая семья там теперь платит за свет в среднем 1885 долларов в год, что в пересчете на рубли составляет без малого сто тысяч. Но наиболее сочный пример последнего времени, конечно, это Великобритания. Там на фоне разворачивающегося энергетического кризиса внезапно выяснилось, что суперзеленая электростанция компании Drax в Северном Йоркшире, использующая в качестве топлива деревянные пеллеты, израсходовала 683 миллиона долларов на убийство нашей многострадальной атмосферы. Последние исследования показали, что широко разрекламированная правительством и экологами станция является главным эмитентом парниковых газов во всем королевстве. Подобных примеров можно привести множество. Творящийся в мире псевдоэкологический шабаш вызывает уже даже не опасение. Сегодня в угоду политическим и прочим трендам человечество насильно уводят от законов физики и термодинамики, обещая им райское безуглеродное счастье. Надо лишь немного затянуть пояса, запастись свечами, теплыми вещами и надавить на нехороших людей в нефтяных, угольных и газовых компаниях. Если принудить их платить больше налогов, то шапки арктических льдов прекратят таять, а Гольфстрим перестанет пугать океанологов своими сезонными флуктуациями. Логики и науки здесь нет, главное — верить. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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