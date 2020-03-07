«Зеленые» рассказали о хитром плане возвращения Крыма и Донбасса

Украинские власти спят и видят, как полуостров Крым и Донбасс поддерживают официальный Киев. Соратники президента Владимира Зеленского предлагают самые фантастические идеи по возвращению «оккупированных» территорий. Свои пять копеек решила вставить и депутат партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.Политик заявила, что украинские телеканалы не пользуются популярностью в Крыме, ДНР и ЛНР. По ее словам, необходимо исправить эту ситуацию. Кравчук предложила пустить в эфир телеканалов Украины интересные сериалы и спортивные события в тот момент, когда в России транслируются политические программы.Представительница «зеленых» считает, что новостные выпуски должны совпадать с комендантским часом, объявленным на Донбассе.«Это, по сути, информационная деоккупация», — пояснила она.В то же время Евгения Кравчук не объяснила, каким образом спортивные передачи и сериалы переманят крымчан и жителей Донбасса на сторону Киева. Она признала, что за последние 6 лет Украина потеряла много времени.«Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это, в первую очередь, производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом», — уточнила член партии «Слуга народа».Как бы того не хотели украинские власти, но заслужить доверие людей будет крайне сложно. Они видят, что ситуация в Незалежной продолжает усугубляться. Донбасс и Крым не хотят оказаться заложниками киевской хунты.