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Зеленскому вопреки. Пусть клоун плачет. Колонка Вадима Манукяна

17 марта 2021, 00:15  •  100 • Украина
16 марта 2014 года крымчане провели референдум, в котором изъявили желание вернуться в родную гавань — воссоединиться с Россией. Уже через два дня это решение было закреплено в российской Конституции. Крым и Севастополь стали субъектами РФ.
16 марта 2017 года эксперт комиссии ОП РФ по СМИ, блогер Вадим Манукян впервые побывал в Крыму и по итогам увиденного в крымский праздник — День референдума — опубликовал на сайте ФАН свою первую авторскую колонку. Спустя четыре года он решил поделиться своими ощущениями от событий в крымской и украинской повестках.
Ровно четыре года назад я впервые побывал в Крыму. По сути, для меня полуостров никогда и не был украинским, так как я не посещал регион в период вывешивания там сине-желтых флагов. Все же субъективные ощущения — это мощный аспект восприятия мира.
Возможно, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский каждый день твердит о том, что Крым — украинский. Ведь у него с супругой там квартира и он с момента воссоединения региона с Россией ни разу не был на полуострове.
Отбросив все субъективные эмоции, приходится признавать, что карта мира за последние 30 с лишним лет прилично изменилась. Нет уже больше СССР. Разгромили Югославию. Да и ГДР уже давно поглощена ФРГ. Ничто не стоит на месте, а значит, и геополитическая карта мира тоже изменилась.
К неудовольствию Сербии, был открыт ящик Пандоры и от этой страны Европа и США помогли отколоть Косово, прикрываясь правилами ООН. Крымчане же приняли решение не отколоться от Украины, частью которой они себя никогда не считали, а воссоединиться с Россией, с которой они были всей душой последние 22 года. Но здесь уже коллективный Запад решил, что это другое. Однако решение о воссоединении России с Крымом и Севастополем — это исторический факт. Вопрос окончательно закрыт.
В эти же дни, ровно четыре года назад, вышла моя первая авторская колонка в ФАН. Посвящена она была моим ощущениям от российского Крыма.
Уже через год я побывал на открытии Крымского моста, у меня осталось памятное фото. А еще через год украинцы, наконец-то, в результате выборов отрешили Петра Порошенко от власти. Жителям Украины казалось, что их бедам пришел конец — на место кровавого кондитера пришел вполне адекватный молодой политик.
Однако спустя два года стало очевидно, что Зеленский — хуже Порошенко. Он закрывает телеканалы, накладывает санкции на собственных граждан, признает их пособниками террористов и изменниками родины.
С такой верхушкой у руля Украины Крыму точно не по пути. И пусть кровавый клоун устраивает хоть десять «крымских платформ» — это ничего не изменит.
Зеленскому вопреки, Крым развивается. Крымчане не обращают внимания на его жалкие потуги в виде попыток заманить жителей полуострова обратно на фоне водной блокады. В первые месяцы после воссоединения с Россией на полуострове был решен вопрос со светом, а совсем недавно была поставлена точка в многолетних проблемах с водой. Никакие блокады теперь Крыму не страшны, и пусть клоун плачет.
Автор: Вадим Манукян

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