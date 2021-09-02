Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Главная / Политика

Зеленскому в Вашингтоне подарили книгу о травмах мозга

02 сентября 2021, 18:25  •  169 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: NASA / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Лидер Незалежной не вернется на родину с пустыми руками
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который совершает визит в США, получил от американских конгрессменов неожиданный подарок – книгу. Судя по всему, это учебное пособие с весьма многозначительным названием – "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий".
На презент обратили внимание в соцсетях, внимательно изучив обложку. Пользователи не смогли сдержать сарказма и шуток.
"Из Вашингтона Зеленский уезжает не с пустыми руками. Подарок от конгрессменов. Будет что почитать на досуге", – прокомментировала соответствующий снимок телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
В аккаунте "Мамкин президент" посчитали, что подарок был с явным намеком на отношение истеблишмета к лидеру Незалежной.
"Чтобы у Зеленского не осталось иллюзий, что о нем думают в США, американские конгрессмены подарили ему книгу. "Легкая черепно-мозговая травма"", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне Владимир Александрович, наконец, впервые в должности президента был принят в Овальном кабинете его хозяином Джо Байденом. Они провели двухчасовые переговоры, итогом которых стало вполне дежурное и ожидаемое совместное заявление с антироссийскими вкраплениями, а также обещания Вашингтона поддерживать киевский режим в его противостоянии с РФ за суверенитет соборной.
Также США готовы выделить Незалежной более $463 млн на демократические реформы. При этом, как отмечает издание "Свободная пресса", сам Зеленский заявлял, что для "трансформации Украины" ей необходимы $277 миллиардов.
Однако в интернет-пространстве больше обсуждают не результаты встречи двух лидеров, а поведение Владимира Александровича в Белом доме и ляпы американских СМИ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





169
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
02 сентября 2021, 08:20
"Дальше Воркуты не сошлют": Школьник поправил Путина и случайно стал "жертвой режима"
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под...
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зе...
02 сентября 2021, 01:00
"Двери НАТО открыты": Псаки филигранно перечеркнула надежды Украины
02 сентября 2021, 06:30
Чума в обычной трости: Япония уготовила для русских маленькую подлость
02 сентября 2021, 01:00
"Президент Левински": Американский канал пренебрёг фамилией Зеленского
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.