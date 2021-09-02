|
Зеленскому в Вашингтоне подарили книгу о травмах мозга
02 сентября 2021, 18:25 • 169 • Политика
Лидер Незалежной не вернется на родину с пустыми руками
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который совершает визит в США, получил от американских конгрессменов неожиданный подарок – книгу. Судя по всему, это учебное пособие с весьма многозначительным названием – "Легкая черепно-мозговая травма, реабилитационный инструментарий".
На презент обратили внимание в соцсетях, внимательно изучив обложку. Пользователи не смогли сдержать сарказма и шуток.
"Из Вашингтона Зеленский уезжает не с пустыми руками. Подарок от конгрессменов. Будет что почитать на досуге", – прокомментировала соответствующий снимок телеведущая Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.
В аккаунте "Мамкин президент" посчитали, что подарок был с явным намеком на отношение истеблишмета к лидеру Незалежной.
"Чтобы у Зеленского не осталось иллюзий, что о нем думают в США, американские конгрессмены подарили ему книгу. "Легкая черепно-мозговая травма"", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне Владимир Александрович, наконец, впервые в должности президента был принят в Овальном кабинете его хозяином Джо Байденом. Они провели двухчасовые переговоры, итогом которых стало вполне дежурное и ожидаемое совместное заявление с антироссийскими вкраплениями, а также обещания Вашингтона поддерживать киевский режим в его противостоянии с РФ за суверенитет соборной.
Также США готовы выделить Незалежной более $463 млн на демократические реформы. При этом, как отмечает издание "Свободная пресса", сам Зеленский заявлял, что для "трансформации Украины" ей необходимы $277 миллиардов.
Однако в интернет-пространстве больше обсуждают не результаты встречи двух лидеров, а поведение Владимира Александровича в Белом доме и ляпы американских СМИ.
Подпишитесь на нас
169
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2021, 06:15
|
27 августа 2021, 02:55
|
01 сентября 2021, 23:10
|
29 августа 2021, 19:05
|
28 августа 2021, 00:55
|
28 августа 2021, 09:10
|
27 августа 2021, 02:55