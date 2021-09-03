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Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопроса
03 сентября 2021, 01:45 • 17 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook сообщила, что украинскому лидеру в США преподнесли необычный подарок.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США получил книгу под названием "Лёгкая черепно-мозговая травма". Этот подарок ему преподнесла Марси Каптур - член Палаты Представителей США от Огайо, сопредседатель украинского кокуса (группы поддержки – ред.).
Зеленский с улыбкой принял подарок.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала сюрприз для Зеленского и акцентировала внимание на заявлении самой Каптур. Та, в комментарии для СМИ, высказала столь любимые Киевом речи о том, что европа полжна поддержать Украину. Незалежной нужно помочь стать энергетически независимой.
"Насколько я понимаю, газ, который идёт по этому трубопроводу, очень грязный", - процитировала слова Каптур Захарова и не удержалась от вопроса.
"Она хоть не свой экземпляр Президенту Украины подарила? Волнуюсь", - иронично заметила официальный представитель МИД России.
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