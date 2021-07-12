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Зеленскому в ФРГ отменили встречу без объяснения причин
12 июля 2021, 17:40 • 414 • Политика
В Минобороны Германии аннулировали запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Берлине, куда ранее прибыл Зеленский, отменили его встречу с немецким министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На сайте военного ведомства сообщение о встрече помечено словом "аннулирование".
Представитель Минобороны ФРГ отметил, что дополнительных разъяснений по отмене переговоров нет.
Отмечалось, что Зеленский намеревался обсудить с немецким министром ситуацию в Донбассе.
Тем не менее в понедельник украинский лидер уже переговорил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщают в украинских СМИ, речь между политиками шла о пандемии коронавируса, о вакцинации в ФРГ и в Незалежной, а также о проведении реформ Украиной.
Тем временем, отмечает украинский блогер Андрей Петров, в Незалежной возник очередной скандал, связанный с армией, передаёт "Дни.ру".
На своем ютуб-канале военный аналитик выпустил очередной ролик с критикой в адрес властей. Андрей Петров рассказал о проблемах в украинской армии. Он раскритиковал политиков, которые, по его мнению, занимаются незаконным преследованием боевых офицеров.
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