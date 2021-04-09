Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта н...
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
США пригрозили ударом по России в случае войны на Украине - Sohu
Главная / Политика

Зеленскому указали на "грубую ошибку" в попытках вернуть Донбасс

09 апреля 2021, 11:05  •  67 • Политика
Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украины напрасно рассчитывает на решение проблем после вступления в альянс
В России развеяли надежды Владимира Зеленского на помощь НАТО в возвращении Донбасса. Эти намерения прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Президент Украины напрасно рассчитывает на решение проблемы после вступления в альянс. Это не что иное, как иллюзия, дал понять сенатор в "Твиттер".
Глава Незалежной "грубо ошибается". Даже если представить, что его страна войдет в состав огранизации Североатлантического договора, это не единственный путь к возвращению Донбасса, а, напротив, решающий шаг к его окончательной потере, указал Пушков, отмечает РИА ФАН.
Слабые лидеры в Киеве уповают на НАТО, считая его "символом мощи". Однако альянс не сможет вернуть им утраченный регион, подчеркнул сенатор, передает телеканал "360".
На днях Зеленский сказал, что из-за усиления "российской угрозы" у его страны есть единственная возможность остановить войну в Донбассе – вступить в НАТО. В ответ на это власти США объяснили, что одного желания стать членом альянса мало.
Не остались в стороне от обсуждения и в самопровозглашенных республиках Донбасса. В ДНР заявили о последствиях такого шага для Укрианы и напомнили, что для членства в огранизации у страны не должно быть каких-либо неразрешенных конфликтов. И пригрозили жестким ответом на развязывание новой войны.
Ранее на Украине прозвучало заявление о том, что из-за НАТО страна может лишиться части своих территорий. Это вполне реально, если альянс примет участие в войне в Донбассе.Киеву грозит потеря подконтрольных ему районов на востоке страны, предупреди генерал СБУ Василий Вовк.
До этого в Кремле оценили последствия вступления Незалежной в Североатлантический блок. Этолишь ухудшит ситуацию внутри страны, а для населения ДНР и ЛНР такое членствой вообще является "глубоко неприемлемой перспективой", отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём тут Путин?"
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
09 апреля 2021, 01:00
В Испании раскрыли план США против ЕС: "Лучшее, что могут сделать, - развязать войну на Украине"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
09 апреля 2021, 00:05
Индийцы возмутились неуместной фотографией Путина в местной прессе
09 апреля 2021, 01:00
Сатановский "послал" Германию, Францию и США: "К Зеленскому! Причём ту...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 17:35
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
08 апреля 2021, 04:50
Неудачная вылазка украинских солдат раскрыла планы ВСУ по захвату Горловки
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
04 апреля 2021, 00:00
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы будем с тобой"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.