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Зеленскому угрожают со страниц The Washington Post: не играй в войну, президент
26 мая 2020, 14:55 • 137 • Политика
Владимиру Зеленскому даже не намекают, а угрожают со страниц The Washington Post. Мол, если ты, дорогой президент, дашь ход компромату против Байдена и захочешь поиграть в войну партизанов, то отношений между США и Украиной больше не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский ставит под угрозу отношения с Вашингтоном. Такую главную мысль в своём материале проводят авторы The Washington Post, которые, традиционно, приводят позиции Демократической партии США на своих страницах.
Всё дело в том, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден оказался замешан в скандале с "плёнками Деркача". И если Зеленский даст ход этому компромату, то ему, мол, не поздоровится в политическом смысле, предупреждают авторы издания.
"Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена", - пишет газета. По версии авторов материала, если Зеленский решит поиграть в войну, да ещё и партизанскую, то он поставит под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
Записи с Байденом распространил депутат Верховной рады Андрей Деркач. Естественно, теперь его называют человеком, "связанным с российскими спецслужбами". Мол, это вовсе не украинский депутат решил разоблочить ручное управление, а Москва через компромат на Украине... Фантастическая версия, безусловно, приводится авторами без ссылок на источники.
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