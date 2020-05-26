Зеленскому угрожают со страниц The Washington Post: не играй в войну, президент

Президент Украины Владимир Зеленский ставит под угрозу отношения с Вашингтоном. Такую главную мысль в своём материале проводят авторы The Washington Post, которые, традиционно, приводят позиции Демократической партии США на своих страницах.

Всё дело в том, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден оказался замешан в скандале с "плёнками Деркача". И если Зеленский даст ход этому компромату, то ему, мол, не поздоровится в политическом смысле, предупреждают авторы издания.

"Господин Зеленский должен опасаться подстрекательства к беспочвенной партизанской кампании против господина Байдена", - пишет газета. По версии авторов материала, если Зеленский решит поиграть в войну, да ещё и партизанскую, то он поставит под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.

Записи с Байденом распространил депутат Верховной рады Андрей Деркач. Естественно, теперь его называют человеком, "связанным с российскими спецслужбами". Мол, это вовсе не украинский депутат решил разоблочить ручное управление, а Москва через компромат на Украине... Фантастическая версия, безусловно, приводится авторами без ссылок на источники.