Зеленскому угрожают переворотом из-за языка

Сразу два вице-премьера правительства Украины выступили с угрозами новому президенту страны Владимиру Зеленскому. Один зам. премьера Вячеслав Кириленко написал в своем микроблоге, что «соавтор избирательной программы президента Б. Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино», и что это и есть новый подход и «реальные планы Зеленского в гуманитарной политике». Естественно, что Кириленко, как человек, курирующий вопросы украинской культуры, настроен категорически против этого. Другой вице-премьер, Павел Розенко, пошел дальше и пригрозил реальным государственным переворотом.

- Для «новых русских» новой власти в Украине. В свое время один «фунт» (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: огребли, и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет, - написал он на своей странице в соцсети «Фейсбук» и пригрозил: - Даже не думайте. Можем повторить.

При этом особо стоит отметить, что на фото, про которое пишет Розенко, снят бывший депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко, один из авторов закона о региональных языках, который после переворота в 2014-м, парламентарии-постмайданщики отменили чуть ли не самым первым своим решением. Что касается «президента (не на фото), то тут понятно, что речь идет о Янукович, сбежавшим в Россию, то есть за тот самый «поребрик». Примечательно, что Розенко, который после майдана стал вопросом по социальной политике (и сейчас продолжает курировать вопросы этой сферы), не отметился ничем значительным или хорошим на ниве своей непосредственной профессиональной деятельности, но с упорством, достойным лучшего применения, лезет защищать мову. Тема для националистов сейчас выигрышная, и очевидно, что вице-премьер, складывающий сейчас перед отставкой нажитое на министерском посту непосильным трудом, пытается готовить себе будущее неплохое местечко. Возможно, во фракции националистов в будущем составе украинского парламента.

Между тем, на странице самого Розенко в соцсети разгорелась ожесточенная схватка между людьми, которые пытаются руководствоваться логикой и здравым смыслом, и теми, кто исповедует именно украинский сценарий «можем повторить». Сторонники Розенко готовы не только участвовать в государственном перевороте (дело не дешевое, скажем прямо, и непонятно, где деньги на это найдут), но и обещают «повторить 2-е мая в Одессе», если потребуется. Напомним, в течение нескольких последних дней угрозы Зеленскому высказали и ярый праворадикал Дмитрий Ярош («повесить на какое-то дерево на Крещатике»), и спикер ВРУ со справкой о дебильности Андрей Парубий («земля будет гореть под ногами»). Наверняка, они тоже готовы «повторить», если будут для этого условия, и они почувствуют за собой силу.

Да повторяйте у себя в Киеве, сколько угодно. Одного урока не хватило? Колесниченко с Януковичем сбежали «за поребрик»? Так ведь не они одни. А вместе с Крымом, например. Абсолютно откололся от Украины после прежнего госпереворота Донбасс. Хотят новый переворот? Пожалуйста. Только пусть потом не удивляются, что примеру Донбасса последуют не только Одесса, Харьков и т.д., но и Львов, и Ивано-Франковск, которые уже сейчас готовы в ту же Польшу «хоть тушкой, хоть чучелом», лишь бы от Киева подальше. И на самой Украине сейчас достаточно тех, кто жаждет подобного «повторения». Не только из числа противников Зеленского, но и желающих получить достаточный предлог, чтобы покинуть эту несостоявшуюся «витрину Запада» на постсоветском пространстве. Судьба самого Зеленского при этом мало кого волнует.

Повторение – мать учения. Но, оказывается, не для всех.

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