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Зеленскому светят грабли Порошенко: Закон о госязыке не объединит, а расколет Украину
12 октября 2019, 05:09 • 95 • Политика
Как считает политолог Алексей Якубин, закон о госязыке не объединит, а расколет Украину. А отказавшийся пересматривать документ Владимир Зеленский рискует наступить на грабли Петра Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский может наступить на те же грабли, что и Пётр Порошенко, поддержав языковую дискриминацию. Об этом пишет РИА ФАН.
Ранее глава государства провёл в Киеве многочасовой марафон, в рамках которого обозначил свою позицию по Донбассу. В частности, Зеленский не только заявил, что пересмотр дискриминационного закона о госязыке не входит в список его приоритетов, но и добавил, что данное направление якобы раскалывает страну.
Как отметил политолог Алексей Якубин, даже в Верховной раде начали фиксировать инциденты, связанные с языковым законом, когда руководство парламента выключало микрофоны оппозиционерам. При этом в ходе предвыборной кампании Зеленский неоднократно говорил о необходимости пересмотра документа.
Однако президент забыл об обещаниях. Подобное поведение может ещё больше расколоть общество.
"Власть не спрашивала общество, нужен ли всем украинцам такой законопроект, и старалась принять его в "пожарном порядке". Впрочем, и результаты выборов наглядно показали, что общество в таком законопроекте точно не нуждалось", - поведал эксперт.
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