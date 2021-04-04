Зеленскому сделали "выговор": Погребинский раскрыл детали переговоров с Байденом

Во время первого телефонного разговора президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского украинский глава получил "выговор" от американского коллеги. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден - и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", - заявил Погребинский.

Политолог добавил, что украинским властям следует расставить приоритеты, сосредоточившись на решении конфликта на востоке страны и проблемах с вакцинацией. По словам Погребинского, это куда важнее, чем пытаться понравиться американскому посольству.

"Руководство Украины решает ряд своих задач, понимая, что в случае прямого наступления на Донбасс Россия окажет военную поддержку и это может плохо закончиться. Но желающих погреться у этого огня - достаточно", - заявил ранее по похожему поводу Погребинский Telegram-каналу "Своё мнение".