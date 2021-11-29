Зеленскому решили отомстить сотрудники госохраны. Компромат отдают Шарию

Анатолий Шарий сообщил, что в скором времени ему передадут некий компромат на Владимира Зеленского. На передачу информации пошли уволенные сотрудники госохраны.

Блогер Анатолий Шарий сообщил о неприятном сюрпризе для администрации президента Украины Владимира Зеленского. По словам журналиста, в скором времени в его распоряжении будут некие секретные документы, которые передадут уволенные сотрудники из Управления госохраны.

Увольнения последовали после того, как эти сотрудники отказались сбивать дрон журналистов, пояснил Шарий. Решение об отставке, мягко говоря, удивило специалистов, поскольку они считают, что действовали на законных основаниях:

"Сотрудники пребывают в шоке, - пишет Шарий на личной странице в Twitter. - И те, кого уволили, и те, кто ещё на службе".

Чтобы "поблагодарить" Владимира Зеленского за увольнение, "мне передадут кое-что интересное", добавил Шарий.