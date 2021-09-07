Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
Главная / Политика

Зеленскому привиделись рукоплескания всего мира после действий украинской разведки в Афганистане

07 сентября 2021, 13:55  •  146 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Незалежной уверен, что все в восторге от его шпионов
Бывший комик, а ныне президент украинского государства Владимир Зеленский продолжает поражать мировое сообщество оригинальными, но весьма странными заявлениями. На этот раз президент попытался заверить общественность, что весь мир разразился овациями, глядя на "успешную" работу шпионов с Незалежной на территории афганского государства.
С таким пафосным обращением к нации и мировому пространству Зеленский выступил в день, когда военная разведка Незалежной отмечает свой профессиональный праздник.
Судя по всему, своими словами украинский главнокомандующий хотел выразить благодарность местным шпионам, помогавшим в организации эвакуационных рейсов с территории Афганистана. Всего незалежным удалось вывезти более 650 человек.
"После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!" – убеждает общественность главнокомандующий государства.
Глава незалежных пребывает в уверенности, что другие государства бдительно следят за успехами киевского режима и готовы восторгаться всеми "достижениями" украинцев.
К слову, недавно стало известно, что вероятная встреча Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным может стать результатом давления главы Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на Киев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





146
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 04:45
Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 17:10
"Где котёл будет, панове?" Журналист назвал последний роковой шаг Киева с Донбассом
06 сентября 2021, 20:30
Украинец в Москве озвучил угрозу для России: "На коленки встанете. Будете извиняться!"
04 сентября 2021, 19:55
Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой
04 сентября 2021, 18:05
На встрече в Вашингтоне Зеленский озвучил невероятную просьбу
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
05 сентября 2021, 14:15
НАТО попросило помощи у России и Китая. Но тон выбран неудачный
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.