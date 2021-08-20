Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
По мощи не уступает ядерному оружию: Военный эксперт о передовой разработке Росс...
Главная / Политика

Зеленскому пригрозили тюрьмой после угроз "вернуть" Крым Украине

20 августа 2021, 11:15  •  62 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Полуостров готов разместить президента Незалежной в самой лучшей камере
Владимир Зеленский должен перестать "рычать" на жителей Крыма, которым угрожаает возвращением под контроль украинской администрации. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, прокомментировавший таким образом заявление главы Незалежной о полуострове.
Ранее президент Украины заявил, что должностных лиц из Незалежной тепло и с радостью встретят в регионе, так как с возвращением под контроль этого государства туда "вернется жизнь".
Должностные лица Крыма не оценили по достоинству энтузиазм Зеленского, отметив, что готовы с великой радостью показать украинским чиновникам местные следственные изоляторы – в них, уверен Фикс, крымчане с удовольствием устроят гостей из Киева со всем комфортом и уютом в неограниченное пользование.
"Пусть знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", – заявил вице-спикер парламента республики.
Представитель законодательной ветви также добавил, что Крым искренне и готов тепло встретить всех, у кого нет агрессивного настроя и злого умысла – республика проявляет радушие к гостям, которые приезжают отдыхать и радоваться жизни, о чем заявил представитель законодательной ветви для РИА Новости.
В беседе с украинскими журналистами Зеленский также уверенно заявил, что после того, как Киев "отвоюет" полуостров, сталкиваться с недовольством населения не придется, так как "ментально" крымчане остались с Украиной, уже успели "пожить без нее" и явно соскучились.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





62
Источник
Похожие новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 01:10
Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
20 августа 2021, 03:00
Блёданс предсказала новое заявление Зеленского о Крыме: "Ответ очевиден"
20 августа 2021, 09:25
Русские военные корабли одним запросом поставили в тупик Минобороны Испании
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия...
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политичес...
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском яз...
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
20 августа 2021, 03:00
Ночную провокацию Израиля "смазали" средства ПВО Сирии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
14 августа 2021, 22:20
Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.