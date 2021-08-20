Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Полуостров готов разместить президента Незалежной в самой лучшей камере

Владимир Зеленский должен перестать "рычать" на жителей Крыма, которым угрожаает возвращением под контроль украинской администрации. Соответствующее заявление сделал первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, прокомментировавший таким образом заявление главы Незалежной о полуострове.

Ранее президент Украины заявил, что должностных лиц из Незалежной тепло и с радостью встретят в регионе, так как с возвращением под контроль этого государства туда "вернется жизнь".

Должностные лица Крыма не оценили по достоинству энтузиазм Зеленского, отметив, что готовы с великой радостью показать украинским чиновникам местные следственные изоляторы – в них, уверен Фикс, крымчане с удовольствием устроят гостей из Киева со всем комфортом и уютом в неограниченное пользование.

"Пусть знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию", – заявил вице-спикер парламента республики.

Представитель законодательной ветви также добавил, что Крым искренне и готов тепло встретить всех, у кого нет агрессивного настроя и злого умысла – республика проявляет радушие к гостям, которые приезжают отдыхать и радоваться жизни, о чем заявил представитель законодательной ветви для РИА Новости.

В беседе с украинскими журналистами Зеленский также уверенно заявил, что после того, как Киев "отвоюет" полуостров, сталкиваться с недовольством населения не придется, так как "ментально" крымчане остались с Украиной, уже успели "пожить без нее" и явно соскучились.



