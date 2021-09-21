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Зеленскому пригрозили судебными приставами за долги по ЖКХ в Крыму
21 сентября 2021, 23:30 • 50 • Политика
Главе Незалежной пообещали устроить разбирательства
Украинский лидер Владимир Зеленский прекратил оплату коммунальных услуг за свою крымскую квартиру. Об этом рассказала украинский юрист Татьяна Монтян, заявив о том, что посетила "домик" президента Незалежной.
Адвокат напомнила, что речь идет о недвижимости президента Украины в Ливадии – поселке городского типа на юге полуострова, который входит в состав "Большой Ялты". Оказалось, что до сих пор президент Украины исправно оплачивал коммуналку – долг начислен лишь за два месяца.
"Не связано ли это каким-то образом с "крымской платформой?" Руководство ТСЖ тоже не понимает, что случилось, – сообщила Монтян.
Собственником недвижимого имущества в Ливадии по документам является супруга главы государства, Елена Зеленская. В ближайший месяц, сообщила юрист, президент может и не оплачивать расходы за ЖКУ, однако по истечении трехмесячного срока на должника будут собирать уже необходимые документы.
После этого справку о задолженности передадут в товарищество собственников, необходимые бумаги направят в суд, и вопрос с Зеленским, возможно, уже возложат на приставов.
Как отмечает источник, о задолженности главы государства стало известно летом этого года – оказалось, что действующий украинский лидер недоплатил за российский газ из-за поломанного счетчика, задолжав свыше 140 тыс. рублей. Средства взыскали в судебном порядке, сообщает "Лента.ру".
Не так давно в Сети появились фотографии с крымской квартирой президента Украины. По состоянию на май 2021 года недвижимость главы Незалежной в России оценивалась практически в 50 миллионов рублей. Известно, что после своего избрания Зеленский продолжал заниматься ремонтом квартиры в Крыму.
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