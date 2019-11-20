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Зеленскому придётся "сдаваться" перед Путиным, о результатах экзамена узнаем после Парижа - Малофеев

20 ноября 2019, 14:24  •  40 • Политика
Американцы теряют Европу и теряются в догадках, как воздействовать на "нормандский формат", где они не представлены. Потому, убеждён замглавы ВРНС Константин Малофеев, они пытаются открыто воздействовать на украинского лидера Владимира Зеленского. Именно потому временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор выступает с громкими проукраинскими заявлениями, попутно обвиняя Россию. И Зеленскому в Париже на встрече в "нормандском формате" предстоит сдавать экзамен. "И у него будет экзаменатор в виде Владимира Владимировича Путина. И мы посмотрим, как он выдержит этот экзамен, и станет ли украинскому народу после этого жить лучше", - отметил Малофеев.
Американские стратеги уже не знают, как воздействовать на Европу. Об этом говорят шаги, которые предпринимают западные партнёры, чтобы привлечь на свою сторону европейских союзников. Но дело буксует. Не исключено, заявил в программе "Время покажет" на Первом канале замглавы Всемирного Русского Народного Собора и основатель телеканала Царьград Константин Малофеев, что однажды для Америки Европа станет так называемым Востоком.
"Я должен сказать, что утверждение о Западе сейчас больше напоминает анахронизм. Мне кажется, вот эта вот эпоха начинает уходить", - заметил он.
В частности, на это намекают и недавнее заявление Макрона о смерти мозга НАТО, и призывы Меркель к американцам не вмешиваться во внутреннюю политику европейцев. И даже то, что сейчас наблюдается на Украине, когда временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор буквально открыто выставляет рамки Зеленскому для будущих переговоров в Париже, лишь закрепляет убеждённость: США утрачивают контроль.
Правда, как эта трансформация отобразится на ведомой Украине, можно будет узнать после переговоров в Париже, где пройдёт встреча лидеров "нормандской четвёрки".
"А вот это мы увидим по результатам переговоров. Там Зеленскому предстоит сдавать экзамен. И у него будет экзаменатор в виде Владимира Владимировича Путина. И мы посмотрим, как он выдержит этот экзамен, и станет ли украинскому народу после этого жить лучше, как он обещал, станет ли меньше войны на Украине. Давайте посмотрим. Вот после 9-го всё будет понятно, влияет ли он на ситуацию или нет", - отметил он.

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