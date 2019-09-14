«Зеленскому придётся нелегко»: что говорят на Украине о переговорах в нормандском формате

Франция и Германия будут «давить» на Украину, чтобы она согласилась с «требованиями» России по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма. По его словам, Владимир Зеленский будет выступать «один против трёх». Как отметили в Госдуме, страны — участницы нормандского формата не состоят в сговоре и всего лишь требуют от Киева реализации Минских соглашений. Тем временем в украинском МИД уже заявили, что не намерены вносить в Конституцию положение об особом статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в нормандском формате будет в одиночку противостоять «давлению» остальных участников встречи: российскому лидеру Владимиру Путину, главе Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе и бывший президент Украины Леонид Кучма.

«У меня осталось не много надежд, — сказал он в интервью Associated Press. — Зеленскому придётся очень нелегко: он будет один против трёх».

По словам Кучмы, остальные участники нормандского формата будут давить на Зеленского, чтобы тот позволил самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам провести местные выборы без контроля со стороны Киева.

Более того, бывший президент Украины утверждает, что Киев просят соглашаться «на все требования Москвы», среди которых он назвал предоставление особого статуса районам, подконтрольным ДНР и ЛНР.

В то же время Кучма утверждает, что Украина готова выполнять Минские соглашения. Однако, по его мнению, для этого ополченцы сначала должны выполнить ряд условий.

«Давайте выполним Минские соглашения. На первом месте стоит безопасность. Нужно отвести войска, тяжёлые вооружения, вернуть нам границу — и тогда мы проведём свободные выборы», — добавил он.

Военнослужащие армии Украины

Reuters

«Пришло время уступок»

Стоит отметить, что и проведение местных выборов, и придание отдельным районам Донбасса особого статуса — это прямые обязательства Киева в рамках подписанных Минских соглашений. Россия неоднократно призывала Украину приступить к реализации договорённостей. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ДНР и ЛНР будут выполнять свои обязательства, только когда к этому приступит Украина.

«Украинцы хотят этого постоянно. Но им многократно объясняли, что пока нет амнистии, закона об особом статусе, который действительно будет гарантировать дополнительные права этим территориям, пока эти права в рамках особого статуса не закреплены в Конституции Украины на постоянной основе, трудно рассчитывать на то, что Донецк и Луганск согласятся «авансом» выполнять то, что по минским договорённостям должно завершать политический процесс, а не быть его предварительным условием», — сказал он в начале июня.

Однако в Киеве заявили, что вносить в Конституцию изменения, предусматривающие особый статус для Донбасса, не будут. Глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что самопровозглашённым республикам предложат только некоторую децентрализацию.

«Они могут объединять громады, ожидать определённых возможностей, в частности финансовых, как и сейчас области и районы на Украине. Это и есть максимальное предложение, которое мы делаем», — сказал он.

Отметим, что представленный на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе документ предусматривает конституционную реформу «с учётом особенностей отдельных районов» Донбасса, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе этих районов.

Россия также неоднократно призывала Францию и Германию оказать воздействие на Украину, чтобы та исполняла свои обязательства.

Все страны — участницы нормандского формата стремятся к урегулированию конфликта в соответствии с заключёнными соглашениями, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«О каком сговоре может идти речь, если Россия, Франция и Германия хотят мира, а его условия были закреплены соответствующими соглашениями и подписаны, в том числе украинской стороной?» — сказал он в беседе с RT.

По мнению председателя комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, все члены нормандской четвёрки, кроме Украины, стремились к тому, чтобы Минские соглашения были выполнены.

«Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом — о стремлении трёх членов «нормандской чётверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых пять лет, Киев всё больше отторгал Донбасс. За это Зеленский пусть благодарит (бывшего президента Украины Петра. — RT) Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины», — написал он в Twitter.

Кучма говорит о «сговоре» против Украины, но речь о другом - о стремлении трёх членов «нормандской четверки» к реальным сдвигам. Блокируя прогресс целых 5 лет, Киев все больше отторгал Донбассе. За это Зеленский пусть благодарит Порошенко. Теперь пришло время уступок для Украины. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 14, 2019

«Проблемы Донбасса не учитываются»

Украина подписала Минские соглашения только в результате череды крупных поражений от сил ополченцев, а потому не хочет их выполнять, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

«Эти соглашения Киеву удобны только для того, чтобы обвинять Россию и требовать всё новых и новых санкций. И в этом смысле Кучма выражает прежнюю позицию. Потому что проблемы Донбасса в серьёзном демократическом плане, с учётом прав населения не учитываются», — сказал он в интервью RT.

Почта отметил, что реализация всех обязательств завершит конфликт на востоке Украины.

«Что касается Франции и Германии, то они давно должны были оказать давление. То, что они этого не делали, — очень серьёзное упущение. Они тоже играли в «сдерживание России» и использовали для этого Украину. На самом деле давно пара оказать это давление, чтобы решить пятилетний конфликт, связанный с гражданской войной и санкциями», — подчеркнул эксперт.

По мнению Украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, Кучме следует сконцентрироваться на выполнении минских договорённостей Зеленским и его командой.

«Всеми признано — и киевской властью, и ООН, и всеми странами, — что Минские соглашения не имеют альтернатив и вряд ли будут иметь в ближайшее время. Надо их выполнять, а не переживать о том, что на Зеленского будет оказано давление. Это не давление, а требование выполнения Минских соглашений», — подчеркнул он в беседе с RT.

Саммит в нормандском формате

Отметим, что вопрос проведения саммита в нормандском формате поднимался неоднократно. Зеленский настаивает на его проведении с начала вступления в должность, однако в России отмечали, что для этого необходимо, чтобы сложились подходящие условия — только в таком случае встреча сможет привести к конкретным результатам.

О работе над грядущим проведением этого саммита говорили представители всех стран формата. Зеленский надеется на то, что встреча состоится до конца сентября.

«Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре», — сказал он.

13 сентября помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в Кремле согласны с необходимостью проведения встречи, однако для этого требуется выполнение условий соглашения украинской стороной.

«Мы знаем, что проводившиеся ранее встречи, саммиты в Париже и Берлине завершались определенными договорённостями, которые не всегда украинской стороной соблюдались. Вот сейчас мы хотим, чтобы была уже железная договорённость, которая способствовала бы тому, чтобы реальные шаги по урегулированию кризиса были предприняты», — подчеркнул Ушаков.