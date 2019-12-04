Зеленскому придётся лично закрывать сливы "слуг народа"? Украинскому президенту прочат роль "хромой утки"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, судя по рейтингам, также уязвлён скандалами в партии "Слуга народа", придётся переговорить с группами влияния в партии. В частности, пишет телеграм-канал "Резидент", лидер Незалежной хочет провести консультации со "слугами народа", "чтобы сливы и конфликты прекратились внутри партии".

В противном случае, пишут "Дни.ру", в свете недавних скандалов, в том числе с откровенной перепиской нардепа Яременко, Зеленский рискует стать "хромой уткой" на весь период президентства.

"Политическая сила президента должна позиционировать себя как единый механизм власти и монолитная структура, а не сброд случайных людей", - объясняет "Резидент" чаяния президента Украины на будущее.

Пока же говорить об успехах политического характера у новой украинской власти причин нет.

Согласно данным Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского за осень рухнул на 21%. В конце лета главу украинского государства поддерживали 73% опрошенных, а в конце ноября - 52%. Параллельно выросло число тех, кто относится к Зеленскому негативно - с 7% до 19%.

Отрицательно на уровне одобрения президента сказывается война в Донбассе. За полгода ситуация в регионе принципиально не изменилась: несмотря на отвод войск на двух участках, обстрелы продолжаются. Надежды украинцев связаны с саммитом "нормандского формата", который пройдёт 9 декабря в Париже.