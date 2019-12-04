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Зеленскому придётся лично закрывать сливы "слуг народа"? Украинскому президенту прочат роль "хромой утки"
04 декабря 2019, 00:09 • 87 • Политика
Громкий скандал вокруг нардепа Богдана Яременко, который в Раде общался с женщинами лёгкого поведения, не только отразился на рейтинге партии власти на Украине, но и, вероятно, повлиял на рейтинг Владимира Зеленского. Украинскому лидеру придётся лично проводить консультации с группами влияния в партии, чтобы остановить поток скандалов и сливов "слуг народа". В противном случае из-за такой репутации Зеленский может оказаться "хромой уткой" на весь период президентства, пишут "Дни.ру".
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, судя по рейтингам, также уязвлён скандалами в партии "Слуга народа", придётся переговорить с группами влияния в партии. В частности, пишет телеграм-канал "Резидент", лидер Незалежной хочет провести консультации со "слугами народа", "чтобы сливы и конфликты прекратились внутри партии".
В противном случае, пишут "Дни.ру", в свете недавних скандалов, в том числе с откровенной перепиской нардепа Яременко, Зеленский рискует стать "хромой уткой" на весь период президентства.
"Политическая сила президента должна позиционировать себя как единый механизм власти и монолитная структура, а не сброд случайных людей", - объясняет "Резидент" чаяния президента Украины на будущее.
Пока же говорить об успехах политического характера у новой украинской власти причин нет.
Согласно данным Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского за осень рухнул на 21%. В конце лета главу украинского государства поддерживали 73% опрошенных, а в конце ноября - 52%. Параллельно выросло число тех, кто относится к Зеленскому негативно - с 7% до 19%.
Отрицательно на уровне одобрения президента сказывается война в Донбассе. За полгода ситуация в регионе принципиально не изменилась: несмотря на отвод войск на двух участках, обстрелы продолжаются. Надежды украинцев связаны с саммитом "нормандского формата", который пройдёт 9 декабря в Париже.
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