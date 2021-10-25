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Зеленскому придется унизиться перед Путиным ради газа - политолог

25 октября 2021, 13:00  •  120 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Встреча президентов может состояться только при желании российского лидера
Экономический кризис на европейском рынке углеводородов, естественно, не обошел стороной и Украину. Сегодня там чувствуют острый дефицит не только угля, но и газа. Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что совсем скоро президенту Владимиру Зеленскому придется "унизиться" перед российским лидером Владимиром Путиным, чтобы договориться о поставках голубого топлива.
Эксперт отметил, что запуск газопровода "Северный поток-2" может негативно отразиться на положении Украины, которая нуждается в российском газе. По его словам, из-за работы ГТС снизится объем транзита через территорию Незалежной, что приведет к еще большему дефициту энергоресурсов.
Корнейчук подчеркнул, что Зеленский будет вынужден договариваться с Путиным о прямых поставках газа. По мнению эксперта, он уже начал готовить общество к потенциальной встрече с президентом России, намекая на будущие зимние заморозки. 
"Когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: [Зеленскому] надо ехать, бить челом и договариваться [с Путиным]", – считает политолог. 
кроме того, Корнейчук отметил, что встреча глав России и Украины может состояться только в том случае, если этого захочет сам Путин.

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