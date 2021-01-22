Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Лидер Незалежной обманул доверие своих избирателей по целому ряду предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский сам все делает, чтобы в ближайшее время покинуть высокий пост. Такой прогноз дал глава "Союза левых сил" Максим Гольдарб.

Он отметил, что выбранный большинством граждан страны в 2019 г. на должность главы Незалежной пан Зеленский уже растерял остатки доверия, регулярно обманывая своих избирателей, поверивших в его обещания кардинальных перемен после разграбления соборной в период правления "шоколадного короля" Петра Порошенко.

"Президент заканчивается. Заканчивает себя сам, и помогают другие. Но в первую очередь – сам", – цитирует "Свободная пресса" украинского политика.

С приходом экс-комика во власть и его команды, как показывает реальность, он не то, что не отменил постмайданные решения киевского режима, а еще их усилил. Это касается внешнего управления государством, тарифного грабежа населения, падения экономики, уничтожения медицины, разрушения образования и тотальной украинизации.

"Он уйдет раньше срока, он порицаем и презираем 73%. То есть, теми, кто так верил в изменения к лучшему, проголосовав за него. Порицаем за предательство, разрушение надежд, разорение, нищету, разделение, полную утрату независимости. Презираем за трусость, виляние, слабость, фиглярство", – перечислил недостатки нынешнего правления Гольдарб.

Политик отметил "приседания" главы государства перед праворадикалами, которые также его отторгают, как и избиратели пана Зеленского.

Ранее в пятницу, 22 января, президент в своей речи ко Дню Соборности выразил надежду на "возвращение" Крымского полуострова и территорий ДНР и ЛНР в лоно неньки. При этом лидер нации отметил про то, что "ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины".

Напомним, пан Зеленский поддержал тотальную украинизацию страны, против чего сам выступал в период предвыборной президентской кампании. С 16 января 2021 г. в соборной должны обслуживать клиентов на мове в сфере услуг.

