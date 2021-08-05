Зеленскому предсказали скорый финал после призыва к жителям Донбасса

В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе. "В самом скором времени именно таким горе-руководителям придётся искать себе место вне своих высоких властных кабинетов", - отметила и. о. главы МИД республики.

В МИД Донецкой народной республики ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвавшему всех, кто считает себя русским, уезжать из Незалежной. Украинский лидер добавил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией" и что без Украины там "цивилизации не будет".

Исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ответила украинскому лидеру. Она напомнила ему, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом.

Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории,

- сказала Наталья Никонорова.

Она добавила, что Зеленскому также неплохо будет подучить этимологию слов. Потому что он явно не различает понятия "русский" и "российский". Кроме того, призыв Зеленского "ехать и искать себе место в России" демонстрирует его полное непонимание сути конфликта в Донбассе.

Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придётся искать себе место вне своих высоких властных кабинетов,

- резюмировала Никонорова.