|
Зеленскому предсказали скорый финал после призыва к жителям Донбасса
05 августа 2021, 17:25 • 183 • Политика
В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе. "В самом скором времени именно таким горе-руководителям придётся искать себе место вне своих высоких властных кабинетов", - отметила и. о. главы МИД республики.
В МИД Донецкой народной республики ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвавшему всех, кто считает себя русским, уезжать из Незалежной. Украинский лидер добавил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией" и что без Украины там "цивилизации не будет".
Исполняющая обязанности министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова ответила украинскому лидеру. Она напомнила ему, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом.
- сказала Наталья Никонорова.
Она добавила, что Зеленскому также неплохо будет подучить этимологию слов. Потому что он явно не различает понятия "русский" и "российский". Кроме того, призыв Зеленского "ехать и искать себе место в России" демонстрирует его полное непонимание сути конфликта в Донбассе.
- резюмировала Никонорова.
Подпишитесь на нас
183
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 августа 2021, 09:50
|
05 августа 2021, 04:35
|
02 августа 2021, 00:30
|
02 августа 2021, 08:45
|
30 июля 2021, 03:45
|
01 августа 2021, 05:15
|
01 августа 2021, 16:15