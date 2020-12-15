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Зеленскому предсказали провал в переговорах с Путиным

15 декабря 2020, 18:30  •  136 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидеру Незалежной подсказали, как слабому зайцу с копьем одолеть сильного медведя
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным на равных – не как глава государства, а как верховный главнокомандующий. Однако сейчас лидер украинцев не настолько силен, чтобы вести такой диалог. К такому выводу пришел один из самых говорливых представителей военщины Незалежной генерал ВСУ, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны соборной Сергей Кривонос.
Он предполагает, что у Зеленского есть желание завершить войну в Донбассе, но возникает вопрос, какой ценой Владимир Александрович это хочет сделать.
По словам генерала, "один президент командует одной армией, другой – командует другой". Пан Кривонос подчеркнул, что Путин командует Вооруженными силами России. И именно с ним Зеленскому предстоит договариваться, однако российский лидер, считает представитель СНБО, якобы никогда не пойдет на уступки, так как "чувствует себя сильным". А вот украинская сторона, напротив, в настоящее время не обладает такими качествами.
"С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Мы слабее, чем тот медведь", – цитирует "Обозреватель" генерала.
Пан Кривонос утверждает, что украинцам нужно копье, чтобы им тыкать в медведя – или заколоть, или отпугнуть.
Ранее в ноябре этот деятель Незалежной заявил размещении РФ в Крыму шести ядерных боеголовок. В сентябре он рассказывал, что нашел способ "вернуть" полуостров бескровно – для этого всего лишь нужно, чтобы Запад еще больше ввел санкций в отношении Москвы, дабы россияне остались "без штанов". А в феврале нынешнего года генерал представил план сопротивления украинцев России, который за 3-5 лет превратит нацию в реального врага Москве.

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