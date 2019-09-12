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Зеленскому предоставили полномочия утверждать план обороны Украины

12 сентября 2019, 16:24  •  56 • Украина
Верховная рада предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому полномочия утверждать план обороны страны и его структуру.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует «СТРАНА.ua».

Как отмечается, украинский парламент поддержал соответствующий законопроект №1011.

Сообщается, что президент также по представлению правительства теперь будет утверждать военно-административное деление территории. Порядок разработки непосредственно плана обороны должен определить кабинет министров.

30 августа Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий вывести Нацгвардию из подчинения МВД и перевести в его подчинение.

Согласно инициативе, командующий Нацгвардии будет назначаться на пост и сниматься с него только президентом без какого-либо контроля со стороны кабмина или Рады.

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