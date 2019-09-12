|
Зеленскому предоставили полномочия утверждать план обороны Украины
12 сентября 2019, 16:24 • 56 • Украина
Верховная рада предоставила президенту Украины Владимиру Зеленскому полномочия утверждать план обороны страны и его структуру.
РИА Новости
Об этом информирует «СТРАНА.ua».
Как отмечается, украинский парламент поддержал соответствующий законопроект №1011.
Сообщается, что президент также по представлению правительства теперь будет утверждать военно-административное деление территории. Порядок разработки непосредственно плана обороны должен определить кабинет министров.
30 августа Зеленский внёс в Раду законопроект, позволяющий вывести Нацгвардию из подчинения МВД и перевести в его подчинение.
Согласно инициативе, командующий Нацгвардии будет назначаться на пост и сниматься с него только президентом без какого-либо контроля со стороны кабмина или Рады.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 сентября 2019, 07:24
|
07 сентября 2019, 06:39
|
08 сентября 2019, 08:39
|
10 сентября 2019, 06:09
|
06 сентября 2019, 17:39
|
07 сентября 2019, 13:09
|
07 сентября 2019, 03:24