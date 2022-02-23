Зеленскому предложили закрыть полностью границы с Россией и Белоруссией

Верховная рада обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией и прекратить транспортное сообщение с нашей страной.

На сайте Верховной рады Украины был опубликован проект постановления, в котором требуется полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. А с нашей страной ещё и транспортное сообщение полностью прекратить.

Как уточняется, такую инициативу проявила нардеп Оксана Савчук. А теперь украинский парламент с этой идеей пошёл на поклон к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.