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Зеленскому предложили закрыть полностью границы с Россией и Белоруссией

23 февраля 2022, 12:10  •  141 • Политика
Верховная рада обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией и прекратить транспортное сообщение с нашей страной.
На сайте Верховной рады Украины был опубликован проект постановления, в котором требуется полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. А с нашей страной ещё и транспортное сообщение полностью прекратить.
Как уточняется, такую инициативу проявила нардеп Оксана Савчук. А теперь украинский парламент с этой идеей пошёл на поклон к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.

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