Зеленскому предложили украинизировать порносайты

Все попытки "украинизировать" медиапространство Украины обречены на провал, считает глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв. Об этом пишет РИА ФАН.

Депутаты Верховной рады на прошлой неделе объявили о планах принять новый закон "О медиа". Как отмечают авторы инициативы, они хотят сформировать новые правила, которые якобы позволят эффективно отличать достоверную информацию от фейков и бороться с гибридной войной. Эксперты же считают, что Киев готовит удар по свободе слова.

Как рассказал Золотарёв, украинские СМИ давно превратились в дорогие игрушки олигархов. А новый закон является символом наступления новой эры бизнес-конкуренции в пользу власти. Руководство страны хочет стандартизировать работу журналистов, опасаясь досрочных выборов. Основной же удар может прийтись по движению "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Аналитик также иронично предложил членам команды Владимира Зеленского, которые строят из себя либертарианцев, не ограничиваться полумерами и заодно украинизировать порносайты, один из которых входит в топ самых популярных ресурсов в стране.

"Основной угрозой сейчас выступает именно нечестная конкуренция. А угроза свободе слова вторична, так как её на Украине просто нет", - заявил эксперт.