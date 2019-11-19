Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что ждёт «Пращу Давида»? Израильская ракета могла попасть в руки России
Россия передала Украине «вещественные доказательства» против себя
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России про...
Запад зависит от России. Кто виноват?
Главная / Политика

Зеленскому предложили украинизировать порносайты

19 ноября 2019, 12:24  •  233 • Политика
Аналитик Андрей Золотарёв иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде украинизировать порносайты.
Все попытки "украинизировать" медиапространство Украины обречены на провал, считает глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв. Об этом пишет РИА ФАН.
Депутаты Верховной рады на прошлой неделе объявили о планах принять новый закон "О медиа". Как отмечают авторы инициативы, они хотят сформировать новые правила, которые якобы позволят эффективно отличать достоверную информацию от фейков и бороться с гибридной войной. Эксперты же считают, что Киев готовит удар по свободе слова.
Как рассказал Золотарёв, украинские СМИ давно превратились в дорогие игрушки олигархов. А новый закон является символом наступления новой эры бизнес-конкуренции в пользу власти. Руководство страны хочет стандартизировать работу журналистов, опасаясь досрочных выборов. Основной же удар может прийтись по движению "Оппозиционная платформа - за жизнь".
Аналитик также иронично предложил членам команды Владимира Зеленского, которые строят из себя либертарианцев, не ограничиваться полумерами и заодно украинизировать порносайты, один из которых входит в топ самых популярных ресурсов в стране.
"Основной угрозой сейчас выступает именно нечестная конкуренция. А угроза свободе слова вторична, так как её на Украине просто нет", - заявил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



233
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 16:54
Без ядерных отходов и с минимальной добычей урана: энергетику будущего воплощает Россия
19 ноября 2019, 12:24
У США не было проблем с "Северным потоком - 2", пока они не начали сами продавать газ - экс-глава МИД Германии
18 ноября 2019, 16:54
В Крыму напомнили условие прохождения кораблей Украины через Керченский пролив
18 ноября 2019, 21:24
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных
19 ноября 2019, 09:09
"Мы невиновны": "Радио Свобода" пытается вызвать сочувствие к обвиняемым в терактах в Петербурге
18 ноября 2019, 23:24
Услуга народу: на власти можно будет пожаловаться онлайн
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2019, 05:54
Грузия вновь восстала: спецназ, водометы и Россия (Telegram. Обзор)
19 ноября 2019, 05:54
"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией
19 ноября 2019, 05:54
Последний шанс упущен: "Нафтогаз" показал "Газпрому" горы и плясу...
19 ноября 2019, 09:09
Кидали "коктейли Молотова" и били кувалдой: Военная полиция России проигнор...
19 ноября 2019, 05:54
После возвращения Россией трёх украинских кораблей-нарушителей Макрон набрал Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2019, 03:54
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условиях интеграции
16 ноября 2019, 01:24
Почему Украина стала страной-лузером
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
14 ноября 2019, 10:24
Эксперт оценил угрозы Киева насчет запуска поездов по Крымскому мосту
17 ноября 2019, 01:54
"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото
14 ноября 2019, 07:28
Соловьёв одним вопросом смог превратить подавшего в суд на него Геращенко в ПРЕДАТЕЛЯ закона Украины
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.