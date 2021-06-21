Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Главная / В мире

Зеленскому предложили способ восстановить Украину за счёт России

21 июня 2021, 18:25  •  73 • В мире
Экс-депутат Верховной рады генерал ВСУ Вилен Мартиросян убеждён, что только хитростью украинский лидер сможет обыграть Россию и добиться возрождения Незалежной.
Украинский генерал предложил Владимиру Зеленскому "приблизить" Москву. По мнению Мартиросяна, лидеру Украины стоит во что бы то ни стало найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным. Тем более, подчеркнул генерал, сейчас очевидно идет сближение США и России.
Поскольку Киев является союзником США, то украинской власти стоит учитывать позицию Джо Байдена. "Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину", - полагает генерал ВСУ.
Он указывает, что благодаря этим манипуляциям Россия будет "обязана" восстановить Украину. А затем Незалежная станет действительно независимой от любых крупных игроков, сохранив "дружеские" отношения со всеми.
По его мнению, только так можно сохранить страну, передаёт РИА Новости.
"И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого", - добавил Мартиросян, призвав, "день и ночь думать, как приблизить врага" к себе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






73
Источник
Похожие новости
20 июня 2021, 19:30
По американской базе нанесли ракетный удар
20 июня 2021, 23:10
За продажу парного молока можно угодить в тюрьму: Законы, к которым не привыкнуть
21 июня 2021, 02:50
Myśl Polska: безумная внешняя политика Варшавы
21 июня 2021, 01:00
В Армении готовятся к волнениям. Объявлены первые итоги выборов
20 июня 2021, 17:40
Русская классика по их правилам: В "Дяде Ване" сыграла чернокожая актриса
21 июня 2021, 01:50
«Вести свою игру»: что стоит за планами Турции сохранить военное присутствие в Афганистане после вывода американских сил
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июня 2021, 01:00
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
21 июня 2021, 06:30
Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении
21 июня 2021, 09:15
Дело не в Крыме и Донбассе: В НАТО проговорились о главной причине отказа Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
17 июня 2021, 06:15
Трамп назвал единственного победителя саммита в Женеве
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
16 июня 2021, 12:50
Главу МВД Украины Арсена Авакова администрация Владимира Зеленского отправляет в отставку
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
18 июня 2021, 07:00
"Вседозволенности положен предел": Американцев восхитила охрана Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.