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Зеленскому предложили способ восстановить Украину за счёт России
21 июня 2021, 18:25 • 73 • В мире
Экс-депутат Верховной рады генерал ВСУ Вилен Мартиросян убеждён, что только хитростью украинский лидер сможет обыграть Россию и добиться возрождения Незалежной.
Украинский генерал предложил Владимиру Зеленскому "приблизить" Москву. По мнению Мартиросяна, лидеру Украины стоит во что бы то ни стало найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным. Тем более, подчеркнул генерал, сейчас очевидно идет сближение США и России.
Поскольку Киев является союзником США, то украинской власти стоит учитывать позицию Джо Байдена. "Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину", - полагает генерал ВСУ.
Он указывает, что благодаря этим манипуляциям Россия будет "обязана" восстановить Украину. А затем Незалежная станет действительно независимой от любых крупных игроков, сохранив "дружеские" отношения со всеми.
По его мнению, только так можно сохранить страну, передаёт РИА Новости.
"И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого", - добавил Мартиросян, призвав, "день и ночь думать, как приблизить врага" к себе.
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