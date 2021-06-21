Зеленскому предложили способ восстановить Украину за счёт России

Экс-депутат Верховной рады генерал ВСУ Вилен Мартиросян убеждён, что только хитростью украинский лидер сможет обыграть Россию и добиться возрождения Незалежной.

Украинский генерал предложил Владимиру Зеленскому "приблизить" Москву. По мнению Мартиросяна, лидеру Украины стоит во что бы то ни стало найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным. Тем более, подчеркнул генерал, сейчас очевидно идет сближение США и России.

Поскольку Киев является союзником США, то украинской власти стоит учитывать позицию Джо Байдена. "Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину", - полагает генерал ВСУ.

Он указывает, что благодаря этим манипуляциям Россия будет "обязана" восстановить Украину. А затем Незалежная станет действительно независимой от любых крупных игроков, сохранив "дружеские" отношения со всеми.

По его мнению, только так можно сохранить страну, передаёт РИА Новости.

"И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого", - добавил Мартиросян, призвав, "день и ночь думать, как приблизить врага" к себе.