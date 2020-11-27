Зеленскому предложили пойти по пути Ельцина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому непрозрачно указали на выход. В частности, с мнением о необходимости ухода главы Незалежной выступил киевский политолог Михаил Погребинский.

Он убеждён, что для народа Украины это станет лучшим новогодним подарком.

Как когда-то Борис Ельцин попрощался с российским народом в Новый год, так и Зеленскому стоит последовать тому же примеру, пояснил эксперт.

По мнению политолога, отставка Зеленского станет для жителей страны радостным событием, передают "Дни.ру".

Обратившись из студии к Зеленскому Погребинский процитировал, что следует сказать украинскому лидеру: "Желаю всем здоровья, я устал, и я ухожу".

Киевский политолог отметил, что уже сейчас страну может не спасти и новый международный заём: Незалежная катится к дефолту.

По оценке эксперта, к весне страна не сможет исполнять кредитные обязательства.

Добавим, что сам Зеленский возможную отставку связывает с ситуацией в Донбассе. В недавнем интервью телеканалу BBC президент пообещал, что покинет должность, если не добьётся мира в регионе.