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Зеленскому предложили пойти по пути Ельцина

27 ноября 2020, 15:05  •  125 • Политика
Киевский политолог Михаил Погребинский предложил украинскому лидеру попрощаться с постом и украинцами. Он убеждён, что лучшим подарком для народа станет коронное ельцинское из уст Зеленского "я ухожу".
Президенту Украины Владимиру Зеленскому непрозрачно указали на выход. В частности, с мнением о необходимости ухода главы Незалежной выступил киевский политолог Михаил Погребинский.
Он убеждён, что для народа Украины это станет лучшим новогодним подарком.
Как когда-то Борис Ельцин попрощался с российским народом в Новый год, так и Зеленскому стоит последовать тому же примеру, пояснил эксперт.
По мнению политолога, отставка Зеленского станет для жителей страны радостным событием, передают "Дни.ру".
Обратившись из студии к Зеленскому Погребинский процитировал, что следует сказать украинскому лидеру: "Желаю всем здоровья, я устал, и я ухожу".
Киевский политолог отметил, что уже сейчас страну может не спасти и новый международный заём: Незалежная катится к дефолту.
По оценке эксперта, к весне страна не сможет исполнять кредитные обязательства.
Добавим, что сам Зеленский возможную отставку связывает с ситуацией в Донбассе. В недавнем интервью телеканалу BBC президент пообещал, что покинет должность, если не добьётся мира в регионе.

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