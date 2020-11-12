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Зеленскому пожелали вместе с коронавирусом вылечить и голову
12 ноября 2020, 22:10 • 164 • Политика
В поздравлении ветеранов США у главы Незалежной заподозрили провалы в памяти
Столько яркое чествование президентом Украины Владимиром Зеленским американских ветеранов усматривается новая попытка переписать историю, найти новых героев и забыть настоящих украинских защитников. Такую оценку последнему спичу экс-комика дал проректор Балтийского государственного технического университета "Военмех" Марат Гогуадзе.
Он рекомендовал пану Зеленскому лучше изучать нашу совместную с Незалежной историю, в том числе советского периода, напомнив, как героически сражались в годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии украинцы.
"На попытки главы Украины угодить США стыдно смотреть. Он ведет себя не как президент государства, а как скоморох, а иногда и вовсе – как политическая эскортница. Желаю ему здоровья, надеюсь ему вылечат не только коронавирусную инфекцию, но и голову", – цитирует РИА ФАН Гогуадзе.
Ранее пан Зеленский в своем "Фейсбук" разразился поздравительным постом, в котором чествовал американцев с их Днем ветеранов и поведал об "общих победах" США и Украины. Лидер нации отметил, что украинцев в рядах штатовских ВС, по ходу записал в украинцы рожденного в Чехословакии в семье русинов Майкла Странка, порадовался за сохранение среди ветеранов Пентагона украинской культуры и боевого духа казачества.
В самой Незалежной указали президенту, как он проигнорировал местных ветеранов Великой Отечественной войны в день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, отправив 28 октября посланников возложить от своего имени к могиле Неизвестного солдата веночек. Именно так, не венок, а веночек.
Под нынешним постом Владимира Александровича, который сейчас лечится от коронавируса в клинике "Феофания", президенту украинцы оставили свои критические комментарии (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Зеленский хоть видит что пишут от его имени!!!!!", "Я в шоке, как можно своих ветеранов ВОВ не поздравить, а ветеранам США, петь дифирамбы? Владимир Александрович, у Вас уважение хоть к самому себе есть!?", "Все понятно. Говорят же, что ковид дает осложнения и нарушает психику человека. Так и до суицида недалеко. На жаль...", "Во как нализал! Петькина школа. Американских героев он вспомнил, а как же дед который воевал? А может и не было никакого деда? Так, миф для избирателей?", "Вова это уже не марихуана,а посильнее шо то.Видно ковид на мозг сильно влияет..."
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