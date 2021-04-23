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Зеленскому потребовался посредник на переговорах с Путиным

23 апреля 2021, 17:00  •  257 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
"Третьим" предложили стать Нетаньяху
Киев позвал главу правительства Израиля Беньямина Нетаньяху стать посредником на переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил посол Незалежной в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, кандидатура Нетаньяху в качестве посредника устроила Киев, поскольку у израильского премьера "хорошие отношения" с лидерами обоих государств.
Устроило ли это предложение самого Нетаньяху, пока не ясно. По крайней мере, сразу отказываться от возможной миссии он не стал. Напротив, проявил желание помочь украинской стороне, оценил ситуацию Корнийчук в эфире i24NEWS.
При этом в канцелярии Нетаньяху комментировать слова посла Незалежной отказались, передает РИА "Новости".
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе. В ответ Путин рекомендовал украинскому президенту решать конфликт на востоке страны непосредственно с руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а для обсуждения двусторонней российско-украинской повестки позвал Зеленского в Москву. В Кремле уже обозначили круг возможных тем для переговоров.
На днях стало известно, что Киев предложил провести третью фазу испытаний израильской вакцины от коронавируса на украинцах. В награду власти Незалежной хотят получить разрешение на выпуск препарата на территории Украины. По данным издания "Страна.ua", второй этап нового израильского препарата должен завершиться летом.

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