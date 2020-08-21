Зеленскому поставили ультиматум • 55 • Украина

Президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить разрушение государства или же оставить власть. Об этом идет речь в обращении, опубликованном в газете «Слово просвещения».



«Мы, представители национал-демократических организаций, участники борьбы за независимость Украины, бывшие политзаключенные, участники движения шестидесятников и основатели и участники Народного Руха Украины... неравнодушные к судьбе Украины ее активные граждане, пишем Вам это письмо и заявляем, что Ваша нынешняя деятельность на должности президента фактически является демонтажем Украины как государства», – говорится в обращении.



По мнению авторов обращения, «Слуга народа», имеющая самую многочисленную фракцию в парламенте, «по сути один Ваш голос в Верховной Раде».



«Так было и при Сталине, когда генсек компартии был одним решающим голосом «советского» народа. Недавно состоялось торжественное собрание по Вашим участием как президента по случаю 30-летия памятной Декларации о государственном суверенитете Украины. Однако в Вашем выступлении и выступлениях политических деятелей не было упомянуто о тех украинские общественные и политические силы, которые прокладывали путь к Декларации. Зато были упоминания о представителях компартии, которая боролась против независимости Украины», — припомнили Зеленскому подписанты.



В тексте подчёркивается, что Зеленский в течение года во главе страны действовал «как менеджер, который в угоду Путину стремится обратить украинский народ в рабов Московской империи, которую он пытается восстановить».



«Сейчас Вашими руками украинскую армию, как и во времена беглеца от народного гнева Януковича, пытаются обезоружить. В угоду Кремлю ослабляется обороноспособность Украины, происходит сокращение численности Вооруженных сил, войск спецназначения, остановка ракетных программ», — указывается в документе.



Авторы обращают внимание авторы, что из-за уступок шестого президента уже были потеряны освобожденные территории, а на фронте — новые погибшие из числа украинских воинов. Еще хуже ситуация — в экономике и социальном обеспечении людей.



«Заявления Вашего ставленника — председателя Верховной Рады, как и отдельных депутатов Вашей фракции, о качестве проблемы, вроде теперь возникают с признанием украинского языка как единственного государственного языка в Украине, — это намек на то, что Вы и Ваши« слуги народа »способны повести с государственным языком аналогично «стараний» президента-беглеца Януковича, который требовал ввести в Украине два государственных языка. Мы хотим напомнить Вам, что украинский язык всегда был и является главным признаком украинской национальной идентичности, защитой будущего украинской нации», — затронули вопрос активисты украинского языка.



Припомнили они Зеленскому и длительное отмалчивание по ситуации в Белоруссии.



«Своей политикой умиротворения Путина вы уничтожили дружеские партнерские отношения Украины с ведущими европейскими странами и Соединенными Штатами Америки. Вам, господин Зеленский, как человеку, который стремится добиться мира ценой неприемлемых уступок России, надо наконец осознать, что Россия Путина не перестанет стрелять в украинских воинов до тех пор, пока не достигнет своих имперских посягательств», — отмечается в обращении.



Авторы уверены, что противодействовать «стране-агрессору во главе с Путиным» может только сильная украинская армия, консолидация с демократическими странами, усиление санкций против «путинского режима» и вступление Украины в ЕС и НАТО.



«Встревожены развитием событий в нашем государстве, мы, подписанты этого письма, люди разных профессий, разных политических взглядов и устремлений, призываем украинский народ противодействовать любым способам предательства национальных интересов Украины. Господин Зеленский, вы должны отказаться от политики разрушения Украины, или, не дожидаясь нового Майдана, выполнить свое предвыборное обещание и отречься от власти», — резюмируется в обращении.



Среди подписантов Дмитрий Павлычко, Богдан Горынь, Юрий Щербак, Владимир Василенко, Николай Горбаль, Василий Овсиенко, Игорь Калинец и другие.



Президента Украины Владимира Зеленского призвали прекратить разрушение государства или же оставить власть. Об этом идет речь в обращении, опубликованном в газете «Слово просвещения».«Мы, представители национал-демократических организаций, участники борьбы за независимость Украины, бывшие политзаключенные, участники движения шестидесятников и основатели и участники Народного Руха Украины... неравнодушные к судьбе Украины ее активные граждане, пишем Вам это письмо и заявляем, что Ваша нынешняя деятельность на должности президента фактически является демонтажем Украины как государства», – говорится в обращении.По мнению авторов обращения, «Слуга народа», имеющая самую многочисленную фракцию в парламенте, «по сути один Ваш голос в Верховной Раде».«Так было и при Сталине, когда генсек компартии был одним решающим голосом «советского» народа. Недавно состоялось торжественное собрание по Вашим участием как президента по случаю 30-летия памятной Декларации о государственном суверенитете Украины. Однако в Вашем выступлении и выступлениях политических деятелей не было упомянуто о тех украинские общественные и политические силы, которые прокладывали путь к Декларации. Зато были упоминания о представителях компартии, которая боролась против независимости Украины», — припомнили Зеленскому подписанты.В тексте подчёркивается, что Зеленский в течение года во главе страны действовал «как менеджер, который в угоду Путину стремится обратить украинский народ в рабов Московской империи, которую он пытается восстановить».«Сейчас Вашими руками украинскую армию, как и во времена беглеца от народного гнева Януковича, пытаются обезоружить. В угоду Кремлю ослабляется обороноспособность Украины, происходит сокращение численности Вооруженных сил, войск спецназначения, остановка ракетных программ», — указывается в документе.Авторы обращают внимание авторы, что из-за уступок шестого президента уже были потеряны освобожденные территории, а на фронте — новые погибшие из числа украинских воинов. Еще хуже ситуация — в экономике и социальном обеспечении людей.«Заявления Вашего ставленника — председателя Верховной Рады, как и отдельных депутатов Вашей фракции, о качестве проблемы, вроде теперь возникают с признанием украинского языка как единственного государственного языка в Украине, — это намек на то, что Вы и Ваши« слуги народа »способны повести с государственным языком аналогично «стараний» президента-беглеца Януковича, который требовал ввести в Украине два государственных языка. Мы хотим напомнить Вам, что украинский язык всегда был и является главным признаком украинской национальной идентичности, защитой будущего украинской нации», — затронули вопрос активисты украинского языка.Припомнили они Зеленскому и длительное отмалчивание по ситуации в Белоруссии.«Своей политикой умиротворения Путина вы уничтожили дружеские партнерские отношения Украины с ведущими европейскими странами и Соединенными Штатами Америки. Вам, господин Зеленский, как человеку, который стремится добиться мира ценой неприемлемых уступок России, надо наконец осознать, что Россия Путина не перестанет стрелять в украинских воинов до тех пор, пока не достигнет своих имперских посягательств», — отмечается в обращении.Авторы уверены, что противодействовать «стране-агрессору во главе с Путиным» может только сильная украинская армия, консолидация с демократическими странами, усиление санкций против «путинского режима» и вступление Украины в ЕС и НАТО.«Встревожены развитием событий в нашем государстве, мы, подписанты этого письма, люди разных профессий, разных политических взглядов и устремлений, призываем украинский народ противодействовать любым способам предательства национальных интересов Украины. Господин Зеленский, вы должны отказаться от политики разрушения Украины, или, не дожидаясь нового Майдана, выполнить свое предвыборное обещание и отречься от власти», — резюмируется в обращении.Среди подписантов Дмитрий Павлычко, Богдан Горынь, Юрий Щербак, Владимир Василенко, Николай Горбаль, Василий Овсиенко, Игорь Калинец и другие. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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