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Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"

24 февраля 2022, 20:50  •  158 • Политика
Журналист Армен Гаспарян сообщил, что ему поступила информация из Киева, согласно которой президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум.
Журналист Гаспарян сообщил, что получил свежую информацию из Киева. По его словам, Зеленскому поставили ультиматум: отказ от ЛДНР, федерация Юго-Востока, а также украинскому лидеру стоит навсегда забыть слово "Крым". В противном случае начнётся вторая фаза декоммунизации.
12 часов на раздумье,
- написал Гаспарян в своём телеграм-канале.
Ранее Зеленский в очередной раз обратился к согражданам и попросил мира. Он также призвал жителей России выходить на несанкционированные акции протеста, то есть нарушать закон.

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