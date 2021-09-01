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Зеленскому поставили диагноз из-за слов о "грязном" российском газе

01 сентября 2021, 10:20  •  127 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
По каким причинам Киев в таком случает нуждается в транзите - неизвестно, указал эксперт
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о "грязном российском газе" весьма противоречиво. В таком случае неясно, по каким причинам президент Незалежной пытается сохранить транзит в Евросоюз через территорию собственной страны, отметил политолог Сергей Михеев.
Ранее президент Незалежной встретился в США с главой Министерства энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гренхолм, назвав российский газ "самым грязным в мире" из-за выброса метана в ходе его добычи, а также "коррупции и манипуляций" Москвы.
Эксперт указал, что украинский лидер обсуждает газопровод Nord Stream 2 с немецкой стороной и Соединенными Штатами, пытаясь оставить транзит за украинской ГТС, и в то же самое время заявляет о том, насколько ужасно российское топливо.
"Так для чего тогда тебе транзит? Это бред и диагноз", – высказался политолог, выступая в эфире "Соловьев Live".
Непонятно, с какой целью Зеленский требует усиления санкционного давления в отношении ужасной России, которая предлагает столь опасный газ. Подобные противоречия, указал эксперт, явно вызывают вопросы.
Михеев также отметил, что еще на полях Экспофорума российский лидер Владимир Путин отдельно отметил экологичность российского газа, который запустят по "Северному потоку – 2".
Во время встречи с главой Минэнерго США Зеленский также заявил о необходимости формирования эффективных контрмер против "газового оружия" со стороны Российской Федерации. Как передает телеканал "360", Киев считает важным как можно скорее начать трехсторонние консультации по сохранению транзита через Незалежную с привлечением США и Германии.

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