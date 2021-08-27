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Зеленскому посоветовали не вестись на уловки США, а сразу требовать войска

27 августа 2021, 21:15  •  133 • В мире
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убеждён, что в стране необходимо разместить американских военных.
Перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон в Незалежной уже вовсю обсуждают, о чём украинскому лидеру следует говорить с президентом США. Так, экс-глава МИД Украины Павел Климкин убеждён, что Зеленскому необходимо просить войска. В эфире телеканала NTA он заявил, что именно размещение американских военных и стоит обсуждать Зеленскому.
Он также отмечает, что украинскому главе следует заключить реальное и действенное соглашение с США, передают "Дни.ру". Именно согласно этому документу Незалежной передали бы оружие и разместили подразделения с американскими солдатами на территории страны.
Бывший министр уверен, что некий особый статус вне НАТО - это профанация: Украина хочет быть в самом НАТО, а не вне его. Кроме того, подобный статус уже был у Афганистана, и это не стало примером для подражания. Политик призвал Владимира Зеленского не вестись ни на какие обещания, кроме реального союзничества со всеми вытекающими из него обстоятельствами.

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