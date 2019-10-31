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Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
31 октября 2019, 17:09 • 107 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не тратить понапрасну время на «реинтеграцию» Крыма, а заняться восстановлением отношений с Россией. Такое мнение высказал депутат крымского Госсовета Юрий Гемпель.
Его слова стали ответом на озвученный Зеленским план создания стратегии «безопасной реинтеграции» Донбасса и Крыма.
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
«Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно», — цитирует 31 октября Гемпеля «РИА Новости».
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает регион своим.
24 октября российский сенатор Сергей Цеков назвал условие для переговоров с Киевом о статусе Крыма.
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