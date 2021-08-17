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Зеленскому посоветовали готовиться: Меркель привезёт "ультиматумы от Путина"

17 августа 2021, 18:10  •  66 • В мире
Украинский политэксперт Тарас Загородний полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Киев не просто так, а с определёнными ультиматумами.
Визит канцлера ФРГ в Киев сразу после поездки в Москву не сулит ничего хорошего. Такое мнение высказал украинский политический эксперт Тарас Загородний. По его мнению, в ходе встречи с президентом Незалежной Меркель озвучит и "ультиматумы от Путина". В частности, полагает он, Зеленскому стоит понимать, что канцлер, которая вскоре уйдёт в отставку, будет исполнять волю Москвы.
Не исключено, допустил Загородний, что Меркель захочет в Киеве согласовать позиции в интересах Москвы и Берлина.
Он подчёркивает, что, несмотря на ультиматумы, Зеленскому не стоит воспринимать их как руководство к действию.
"На все обещания, которые даёт уходящий канцлер, не стоит обращать внимания", - считает обозреватель, добавив, что для Киева сейчас важнее развивать отношения с американцами.
С Германией Украина должна вести переговоры только после смены власти в этой стране, подытожил он, передаёт РИА Новости.

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