Зеленскому подсказали единственный вывод от посещения Донбасса: "Он получит гарантии, если…"

Президент Украины Владимир Зеленский 8 или 9 апреля намеревается посетить Донбасс. Владимир Брутер подсказал единственно возможный вывод, который политик должен сделал после этой поездки. "Он получит гарантии, если…" – произнёс эксперт.

Кроме вероятных дат никаких подробностей о поездке нет. Однако в последние дни руководство ДНР сообщало об увеличении числа обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, как жители Донбасса отреагируют на приезд украинского лидера. Они могли бы напомнить ему, что он прекрасно понимает, как в ДНР и ЛНР проголосуют – против военных действий, против присутствия ВСУ, в принципе против режима, который установил Киев.

Если Владимиру Зеленскому нужен мир в Донбассе, то он обязан отозвать оттуда свои войска. ВСУ в этом регионе не может решить никаких вопросов, потому что вопросы-то вовсе не военные.

"Если Зеленскому нужны гарантии того, что ЛНР и ДНР не перейдут линию разграничения, то он получит эти гарантии. Но если он считает, что военный вариант возможен, то это убьёт и нынешнюю ситуацию, и украинскую государственность в целом, и российско-украинские отношения на очень долгую перспективу", – произнёс Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

Эксперт подсказал, что Зеленский от посещения Донбасса должен сделать только один вывод – военным путём там решить ничего невозможно. Если он допускает иной вариант, то "это гораздо хуже, чем просто ошибка", подчеркнул специалист.