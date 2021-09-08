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Зеленскому подсказали единственный способ сохранить транзит

08 сентября 2021, 16:30  •  67 • Политика
Украина со своей жёсткой русофобской риторикой может окончательно остаться без "грязного русского газа", на который жаловался президент страны Владимир Зеленский в США. Ему подсказали единственный способ сохранить транзит.
Украина должна прекратить направленную против Москвы агрессивную политику и риторику, если она действительно хочет сохранить транзит. Об этом в среду заявил эксперт в энергетической сфере Дмитрий Марунич.
Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" в любом случае будет запущен, как бы к нему не относились в Киеве. И даже загруженный только наполовину, как того требует законодательство ЕС, газопровод может положить конец украинскому транзиту. Единственный способ избежать такой печальной для Киева участи - это договориться с Россией, считает специалист. А это невозможно, пока Украина на каждом углу кричит о "стране-агрессоре". Необходимо начать относиться к России как к партнёру, а не пытаться шантажировать её.
Нужно сделать очень простую вещь: предложить "Газпрому" выгодные условия транзита, которые были бы для него приемлемы и более выгодны, чем иные маршруты транспортировки топлива. Вот и всё,
- цитирует Марунича портал "Народные новости".
Напомним, что Украина уже несколько лет пытается сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2", который идёт в обход страны и делает ненужным её услуги транзитёра. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в США, озвучил довольно противоречивый месседж. Он раскритиковал русский газ, назвав его самым "грязным" в мире. Но при этом потребовал, чтобы Россия продолжила поставлять этот "грязный газ" в Европу через Украину.

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