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Зеленскому подсказали единственный способ избавиться от "Северного потока - 2"

23 июля 2021, 01:15  •  116 • В мире
Отчаяние Украины, которое сквозит в официальных заявлениях по поводу "Северного потока - 2", забавляет иностранцев. В Сети обнародовали карикатуру, где Зеленский зубами пытается перегрызть трубопровод.
В телеграм-канале "Расстрельный" на фоне соглашения Берлина и Вашингтона по "Северному потоку - 2" обнародовали подборку карикатур по теме. На одной изображено, как замерзающая Европа просит у России газ, чтобы согреться, на другой - как Украина в панике ждёт палача Nord Stream 2.
Как полагает автор телеграм-канала, одну из карикатур действительно стоит показать Зеленскому. "Возможно, это его единственный выход", - иронично отмечает блогер.
На карикатуре изображено, как Зеленский, которого держит за ногу американская рука, пытается вгрызться в газопровод.
Скриншот: 9gag.com
В Сети уже посмеялись над этим рисунком, а также заметили, что Россия не обязана субсидировать украинцев и поляков нефтяными деньгами.
"Россия добывает газ в Сибири и продаёт его Германии. Германия платит деньги Германии за российский газ. Где в этой схеме Украина или Польша? И почему отсутствие Польши и Украины в этой схеме является актом агрессии со стороны России?" - недоумевает один из комментаторов портала 9gag.
Ранее сообщалось, что США и ФРГ пришли к соглашению по поводу будущего газового хаба.
В Киеве по этому поводу заявили, что это соглашение не остановит Украину в борьбе против газопровода.

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