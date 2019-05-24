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Зеленскому подарили «Политику для начинающих»

24 мая 2019, 12:09  •  41 • Украина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих», передаёт РИА Новости.
 
РИА Новости
 

Отмечается, что подарок главе государства сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля.

По данным агентства, в книге описана политическая система и идеология страны в максимально доступной форме.

В ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.

Ранее на сайте лидера Украины появился документ, автор которого призвал отменить петицию «за отставку президента страны Владимира Зеленского».

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