Зеленскому подарили «Политику для начинающих»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что подарок главе государства сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля.

По данным агентства, в книге описана политическая система и идеология страны в максимально доступной форме.

В ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.

Ранее на сайте лидера Украины появился документ, автор которого призвал отменить петицию «за отставку президента страны Владимира Зеленского».