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Зеленскому подарили «Политику для начинающих»
24 мая 2019, 12:09 • 41 • Украина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих», передаёт РИА Новости.
РИА Новости
Отмечается, что подарок главе государства сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля.
По данным агентства, в книге описана политическая система и идеология страны в максимально доступной форме.
В ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.
Ранее на сайте лидера Украины появился документ, автор которого призвал отменить петицию «за отставку президента страны Владимира Зеленского».
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