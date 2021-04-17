Зеленскому ответили на предупреждение о "мертвой зоне" в Крыму

Владимир Зеленский. Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Украински президент предрек полуострову судьбу Чернобыля

В Крыму прокомментировали скандальное завление Владимира Зеленского в интервью французской газете Le Figaro о Донбассе и полуострове. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина посоветовала ему сперва посмотреть на состояние своей страны.

Напомним, во время своего визита к Эммануэлю Макрону украинский президент побеседовал с журналистами, заявив, что в будущем Крым и восток Украины ждет участь "похуже Чернобыля". Эти регионы станут "мертвыми зонами" в том случае, если проживающее там население не начнет считать себя украинским народом, заявил он.

Гридчина посоветовала Зеленскому посмотреть, что стало с его страной за время правления, а не вести рассуждения о катастрофическом будущем полуострова и ДНР.

"Хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить", – передает ее слова РИА "Новости".

Она утверждает, что украинский президент создал лучшие условия для того, чтобы народ сбегал из страны в поисках лучшей жизни в Россию или Европу.

По ее словам, сейчас на Украине за чертой бедности находятся около 45% населения, рождаемость рекордно низкая, а украинцы становятся "вымирающим видом".

"Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства?", – заключила она.

Во время официального визита в Париж с Зеленским произошел небольшой конфуз. Украинская чета во время фотографирования встречи не сразу справилась с протоколом по расстановке, из-за чего возникла временная путаница. В ситуацию вмешался Макрон, который, по непонятным причинам, предпочел стоять на фото рядом с женой Зеленского, а не самим президентом.