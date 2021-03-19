Зеленскому обещают, что Байден обязательно позвонит

На Незалежной ждут не дождутся звонка от президента Соединенных Штатов, но американская сторона кормит своих коллег завтраками. В посольстве США в Киеве снова пришлось отвечать на вопрос, когда же этот звонок состоится, но пресс-секретарь американского диппредставительства Дэниэл Лангенкэмп не в состоянии ответить на этот вопрос.«Этот звонок будет. Мы убеждены в этом» – заявил пресс-секретарь, видимо, решив, что этого будет достаточно. Ну, учитывая, как Киев умудряется раз за разом наивно верить во все, что говорят в Америке, такую стратегию можно назвать проверенной годами – главное настойчиво обещать.Интересно, что Лангенкэмп подчеркнул, что никаких особых условий для телефонного разговора президентов нет, мол, Украина – это партнер, а в отношениях с партнерами они не выдвигают требований.Да уж, какие тут требования, когда Зеленский как Хатико виляет хвостиком по команде и ждет, сколько потребуется. Правда, я бы это назвала немного иначе, нежели «партнерские отношения».Лангенкэмп также указал на то, что Байден сейчас очень занят, сконцентрирован на внутриамериканских делах. Ну то есть почти прямым текстом сказал, что сейчас не до Украины.Но я понимаю, отчего так нервничает украинское руководство – новый президент США Байден весьма забывчивый, так не напомнишь ему про Зеленского и про Украину, сам и не вспомнит, не перезвонит, как тот самый любовник, что после первой ночи сбегает и не перезванивает. Лишь бы в соцсетях не заблокировал ;)