Зеленскому никто не пишет • 219 • Украина

Вашингтон продолжает игнорировать украинскую власть

Среди прочих причин эскалации конфликта в Донбассе эксперты называли желание Киева обратить на себя внимание руководства США. Если быть точным, то больше всех этого жаждет украинский президент Владимир Зеленский. Когда стало известно, что Байден окончательно победил на президентских выборах, бывший комик заявлял, что ему бы хотелось принять участие в инаугурации новоизбранного американского лидера. Но приглашение не поступило. Более того, Байден у власти уже несколько месяцев, а он так и не позвонил своему украинскому коллеге, чтобы обсудить ситуацию на Украине.



Предположение о том, что Зеленский с помощью нагнетания военной обстановки в Донбассе хочет обратить на себя внимание Вашингтона, небезосновательны. Дело в том, что в Киеве осознают, кто пришёл к власти в США. Это ястребы войны. Именно при демократах началась война на Востоке, чиновники из администрации президента Обамы активно действовали на территории Украины, и даже сын Байдена отметился своей деятельностью в Донбассе. Разжигание боевых действий могло бы показать Вашингтону, что в Киеве находятся люди, которые умеют угадывать американские желания.



Но всё же Байден пока не звонит. Впрочем, это не останавливает украинских политиков. Регулярно из их уст звучит призыв к тому, чтобы в «Нормандский формат» были включены США в качестве политического сторонника Украины. Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ, даже обвинил Европу в том, что она на стороне России. Очевидно, в Киеве ждали, что европейские политики будут вести себя, как в 2014 году, когда абсолютно все закрывали глаза на военные преступления ВСУ, но что-то пошло не так. Тем не менее, от украинской стороны всё так же звучат месседжи о том, что необходимо созвать «Нормандскую четвёрку», чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Этого не произойдет, пока Киев не выполнит обязательства, взятые Зеленским 9 декабря 2019 года.



И вдруг план дал свои плоды. Правда, Байден всё так же не звонит Зеленскому, но Америка всё-таки отреагировала на действия украинских политиков. 18 марта пресс-секретарь Посольства США на Украине Дэниэл Лангенкемп пообещал, что американский президент позвонит своему коллеге, но о каких-то конкретных датах речи не шло. Официальная причина, почему Байден не звонит Зеленскому — отсутствие свободного времени, ведь президенту США нужно справляться с последствиями пандемии. Напомню, что в США наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире. Но американский дипломат отметил, что в Вашингтоне заметили «борьбу Зеленского против сил, которые тянут Украину вниз».



В этот же день с заявлением выступил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он призвал вновь вернуться к режиму прекращения огня в Донбассе. «Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле», — цитируют слова чиновника украинские журналисты.



Ермак хочет созвать профильную группу в Трёхсторонней контактной группе, чтобы представители сторон обсудили возвращение к режиму «тишины». Сомневаюсь, что дипломаты смогут о чём-то договориться, если, конечно же, в Киеве не дадут отмашку на конструктивный диалог, а не на саботаж переговорного процесса, как это бывает обычно.



Вся эта ситуация крайне показательна, в первую очередь, в вопросе «независимости» Украины. В Киеве политики прекрасно осознают, что их кресла зависят от настроений в Вашингтоне. Поэтому украинцы пытаются предугадать желания своих кураторов, хотят им понравиться, убедить в своей компетенции, в том, что они ещё могут пригодиться. Но, как можно заметить, результатов пока нет. У Байдена нет времени, которое он мог бы потратить на Украину. К тому же, не нужно забывать о скандале, в котором был замешан сын Байдена. Осадок остался, эта история могла стоить Байдену президентского кресла. Нынешний глава американского государства ведёт себя, как и Трамп в своё время – игнорирует украинский вопрос, будто весь профит уже был получен во время «горячих» фаз в 2014-2015 годах, а в остальном Украина и не интересна Вашингтону.

Вашингтон продолжает игнорировать украинскую властьСреди прочих причин эскалации конфликта в Донбассе эксперты называли желание Киева обратить на себя внимание руководства США. Если быть точным, то больше всех этого жаждет украинский президент Владимир Зеленский. Когда стало известно, что Байден окончательно победил на президентских выборах, бывший комик заявлял, что ему бы хотелось принять участие в инаугурации новоизбранного американского лидера. Но приглашение не поступило. Более того, Байден у власти уже несколько месяцев, а он так и не позвонил своему украинскому коллеге, чтобы обсудить ситуацию на Украине.Предположение о том, что Зеленский с помощью нагнетания военной обстановки в Донбассе хочет обратить на себя внимание Вашингтона, небезосновательны. Дело в том, что в Киеве осознают, кто пришёл к власти в США. Это ястребы войны. Именно при демократах началась война на Востоке, чиновники из администрации президента Обамы активно действовали на территории Украины, и даже сын Байдена отметился своей деятельностью в Донбассе. Разжигание боевых действий могло бы показать Вашингтону, что в Киеве находятся люди, которые умеют угадывать американские желания.Но всё же Байден пока не звонит. Впрочем, это не останавливает украинских политиков. Регулярно из их уст звучит призыв к тому, чтобы в «Нормандский формат» были включены США в качестве политического сторонника Украины. Кравчук, глава украинской делегации в ТКГ, даже обвинил Европу в том, что она на стороне России. Очевидно, в Киеве ждали, что европейские политики будут вести себя, как в 2014 году, когда абсолютно все закрывали глаза на военные преступления ВСУ, но что-то пошло не так. Тем не менее, от украинской стороны всё так же звучат месседжи о том, что необходимо созвать «Нормандскую четвёрку», чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Этого не произойдет, пока Киев не выполнит обязательства, взятые Зеленским 9 декабря 2019 года.И вдруг план дал свои плоды. Правда, Байден всё так же не звонит Зеленскому, но Америка всё-таки отреагировала на действия украинских политиков. 18 марта пресс-секретарь Посольства США на Украине Дэниэл Лангенкемп пообещал, что американский президент позвонит своему коллеге, но о каких-то конкретных датах речи не шло. Официальная причина, почему Байден не звонит Зеленскому — отсутствие свободного времени, ведь президенту США нужно справляться с последствиями пандемии. Напомню, что в США наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире. Но американский дипломат отметил, что в Вашингтоне заметили «борьбу Зеленского против сил, которые тянут Украину вниз».В этот же день с заявлением выступил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он призвал вновь вернуться к режиму прекращения огня в Донбассе. «Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушения погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле», — цитируют слова чиновника украинские журналисты.Ермак хочет созвать профильную группу в Трёхсторонней контактной группе, чтобы представители сторон обсудили возвращение к режиму «тишины». Сомневаюсь, что дипломаты смогут о чём-то договориться, если, конечно же, в Киеве не дадут отмашку на конструктивный диалог, а не на саботаж переговорного процесса, как это бывает обычно.Вся эта ситуация крайне показательна, в первую очередь, в вопросе «независимости» Украины. В Киеве политики прекрасно осознают, что их кресла зависят от настроений в Вашингтоне. Поэтому украинцы пытаются предугадать желания своих кураторов, хотят им понравиться, убедить в своей компетенции, в том, что они ещё могут пригодиться. Но, как можно заметить, результатов пока нет. У Байдена нет времени, которое он мог бы потратить на Украину. К тому же, не нужно забывать о скандале, в котором был замешан сын Байдена. Осадок остался, эта история могла стоить Байдену президентского кресла. Нынешний глава американского государства ведёт себя, как и Трамп в своё время – игнорирует украинский вопрос, будто весь профит уже был получен во время «горячих» фаз в 2014-2015 годах, а в остальном Украина и не интересна Вашингтону. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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