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Зеленскому не удастся исказить историю. Русская была раньше - Вассерман

25 августа 2021, 01:25  •  36 • Политика
Известный публицист Анатолий Вассерман заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся исказить историю. Русская государственность сформировалась значительно раньше Крещения Руси.
Так он прокомментировал решение Зеленского праздновать День украинской государственности 28 июля - одновременно с Днём Крещения Руси. По словам Вассермана, на самом деле русская государственность сформировалась намного раньше - примерно за три века до Крещения Руси. Как единое государство Русь сформировалась ещё в VI-VII веках.
А уж связывать русскую государственность с Крещением Руси бессмысленно. Просто потому, что если бы не было к тому времени цельного государства, то и возможности крестить всю Русь тоже не было бы,
- отметил Вассерман в разговоре с Царьградом.
Напомним, что 24 августа, когда Украина празднует 30-летие своей независимости, Зеленский учредил День украинской государственности. Отмечать новый праздник страна будет 28 июля - в День Крещения Руси.
Президент Украины назвал украинцев наследниками государственности, "которая существовала более тысячи лет назад". При этом Зеленский каждый раз использовал формулировку "Киевская Русь-Украина", хотя такого государства никогда не существовало.

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