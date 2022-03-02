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Зеленскому не нужен мир на Украине: Политолог раскрыл два страха Зеленского

02 марта 2022, 04:15  •  54 • Политика
На первый раунд переговоров о мире Владимир Зеленский не явился. Маловероятно, что будет участвовать в обсуждениях и дальше. Ему не нужен мир на Украине, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. Он раскрыл два главных страха украинского лидера.
Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области 28 февраля. Но в Белоруссию Владимир Зеленский не поехал, а позднее заявил, что желаемого результата киевской делегации добиться не удалось.
По мнению Безпалько, проведение переговоров на данном этапе бессмысленно. Единственное, чего может требовать Россия – капитуляции Киева. Но Зеленский на это не пойдёт.
Капитуляция означала бы мир на Украине, а Зеленскому это не нужно, так как произойдёт его "политическая смерть", объяснил политолог. Есть и ещё один нюанс.
Президент Украины верит Западу, который его активно приободряет и якобы поддерживает. Только вот Запад рассчитывает, что Россия увязнет в "месиве", в которое США и ЕС хотят превратить Украину руками Зеленского.
Второй страх Зеленского, предположил, Безпалько, - националисты. Они могут начать кричать, что президент Украины в трудный момент покинул страну. Но в какой-то момент у Зеленского все равно останется единственный выход – бежать за рубеж, пишут "Народные Новости".

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