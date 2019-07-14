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Зеленскому надо построить Украину с нуля из "куска СССР" – украинский политолог

14 июля 2019, 10:24  •  116 • Политика
Украинский политтехнолог Сергей Гайдай признал, что страна до сих пор не учреждена как государство. В этой связи главной задачей президента Владимира Зеленского является построить ее с нуля из "куска СССР", считает он.
Слова политолога цитирует издание "Главред". По словам Гайдая, Зеленскому придется фактически построить государство заново, в том числе учредить новую конституцию с новым социальным договором.
Кроме этого, украинскому лидеру предстоит создать новую инфраструктуру, новые города и даже "другую железную дорогу", заявил Гайдай.
Для построения нового государства украинскому президенту также надо разработать план, как посадить в тюрьму всех, связанных с криминалом, считает политолог.
"Это отрезанный кусок Советского Союза, в котором советские железные дороги, советские города, советские области, поделенные советским руководством", — заключил Гайдай.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил в своем Twitter, что украинские националистические организации создавались КГБ по указу лично генсека СССР Михаила Горбачева. По словам Азарова, таким образом тогдашний глава союзного государства готовил распад страны.

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