Зеленскому из Минска вернули его "заезженные советы"

В белорусском МИД прокомментировали слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее рекомендовал провести белорусам новые выборы. Украинский лидер заявил, что на месте Лукашенко он бы провел в стране новые выборы, чтобы ни у кого не было сомнений в их честности. Он также добавил, что пригласил бы на эту процедуру международных наблюдателей.

Эти советы в Минске язвительно отмели. Как отметил представитель дипведомства Анатолий Глаз, Украина для белорусов братская страна, а украинцы - братский народ. Однако вместо поддержки и понимания из Киева несутся "заезженные со всех сторон советы".

Представитель белорусского МИД указал, что Минск точно не нуждается в этих советах.

Он также добавил, что Киеву следовало бы обратить внимание на ситуацию внутри Украины. В МИД республики указали, что результаты эксперимента в политике Незалежной привели украинский народ не к тем ожиданиям.

"Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства ещё много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - отметил официальный представитель МИД Белоруссии.