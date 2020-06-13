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Зеленскому и премьеру Швеции не даёт покоя "вопрос Крыма"
13 июня 2020, 16:00 • 100 • Политика
Президенту Украины и премьер-министру Швеции не даёт покоя "вопрос Крыма", который они намерены вернуть в повестку дня.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". Об этом он заявил по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с Крыма.
"Премьер-министр Швеции поддержал моё предложение вернуть вопрос Крыма в повестку дня", - подчеркнул Зеленский.
Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Киев отказался признавать итоги голосования, тогда как российский лидер Владимир Путин твёрдо заявил, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.
При этом в последние несколько месяцев команда Зеленского сделала ряд спорных шагов, которые вновь заводят в тупик процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Украинскому политику в соцсетях уже успел ответить блогер Анатолий Шарий, напомнивший про произвол радикалов в центре Киева, которые избивают журналистов.
"Да Киевом займись", - написал он.
Фото: Владимир Зеленский/Twitter
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